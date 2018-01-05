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"Asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk"

93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının ölümüyle ilgili, "Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk" dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:22
"Asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk"

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ünlü sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Özkul’un ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri usta sanatçının Cihangir’deki evine geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, gözleri dolarak, "Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde sağolsun bizi yalnız bırakmadı. Her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağolsun" dedi. Özkul, babasının cenazesinin büyük bir olasılıkla Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini söyledi.

"TÜRK SİNEMASI, YEŞİLÇAM BİRAZ DA MÜNİR ÖZKUL DEMEKTİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, ünlü sanatçıya rahmet dileyerek, "Türk sineması, Yeşilçam biraz da Münir Özkul demekti. Son 6 yılı hastalığıyla mücadeleyle geçti. Bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde oğlu Kanada’dan gelecek. Pazar günü inşallah defin işlemlerini gerçekleştireceğiz. Elbette sevenleriyle bir tiyatroda son yolculuğuna uğurlamak üzere tören planlanıyor. Pazar günü Teşvikiye’den cenaze namazını eda ettikten sonra kendisini ebedi istirahatgahına uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 14:30
Anahtar Kelimeler:
Münir özkulGüner özkul
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