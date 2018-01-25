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Arapça film Adı Aşk 26 Ocak’ta vizyonda

Ünlü Arap oyuncuların rol aldığı ‘Adı Aşk’ filmi 26 Ocak’ta vizyona giriyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:58
Arapça film Adı Aşk 26 Ocak’ta vizyonda

Yapımcılığını Atilla Koç ve Eren Şar’ın üstlendiği filmin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Filmin yönetmeni Eyüp Dirlik, özel bir filme imza attıklarını ve filmin gelirinin şehit yakınlarına ve gazilere destek için bağışlanacağını dile getirdi. Türk oyuncuların Orta Doğu’da büyük üne sahip olduğunu söyleyen Dirlik, “Bu filmle Araplar’ın yıldız oyuncularının Türkiye’de de tanınmasını sağlayarak yeni bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Filmde, Mustafa Yabaş ve Mariam Hussein’in yanı sıra; Kurtlar Vadisi Pusu, Dabbe, O Şimdi Mahkum ve Reis Bey gibi büyük yapımlarda yer alan oyuncu ve müzisyen Ümit Acar da oyuncu kadrosunu güçlendiren en önemli isimlerden.

Arap Mültecilere Özel Gösterim

Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek ‘Adı Aşk’ filmi için Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana gibi illerde özel gösterimler yapılacak. Özellikle Suriyeli mültecilerin de hayran oldukları sanatçıları izleyebilmeleri için belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Dirlik, “Belediyelerin bize sağladığı imkanlar dahilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

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Arapça Film Adı AşkAdı Aşk Filmi KonusuArap Oyuncular
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