Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul -1°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118012
ALTIN
160.627
DOLAR
3.8106
STERLİN
5.2360
EURO
4.6449
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camisi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camisi olma unvanına sahip 800 yıllık Ulu Camii, harika mimarisi ile içine girenleri hayran bırakıyor.

01 Mart 2018 Perşembe 10:10
Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camisi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camisi olma unvanına sahip 800 yıllık Ulu Camii, harika mimarisi ile içine girenleri hayran bırakıyor.

Selçukluların Sivrihisar’da bıraktığı en büyük izlerden biri olan Ulu Camii, Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camisi olma özelliği taşıyor. Yapımına 1231 yılında başlanan cami dönemine bakıldığında, mimari açıdan kusursuzluğunu gözler önüne seriyor. 67 direk üzerine yapılmış caminin yaklaşık 800 yıllık geçmişi var. Caminin yapılış süreciyle ilgili bilgi veren ve UNESCO geçici miras listesine alındığını dile getiren Sivrihisar Belediyesi rehberi Koray Faydacı, “1231 de yapımına başlanmış, 1274 de Mevlana’nın yakın arkadaşı Emirettin Mikail bitirmiştir. 1440 da Nasrettin Hoca’nın torunu bir tadilat yapmıştır. 800 yıllık bir camidir. Türkiye’deki camiler içinde en büyük ahşap direkli cami olma özelliğine sahip ve 2016 yılında UNESCO geçici miras listesine alındı” ifadelerini kullandı.

“EN AZ CAMİ KADAR DEĞERLİ”

Caminin içerisinde bulunan minberin en az cami kadar değerli olduğunu ifade eden rehber Faydacı, minberin Etnografya Müzesi’nde koruma altına alınan minberlerden daha sağlam olduğunu sözlerine ekledi. Caminin döneminin en önemli ustalarından Hasan Bin Mehmet tarafından yapıldığını aktaran Koray Faydacı, günümüze kadar hem sağlam gelmesi hem de ustalığı açısından nadide bir eser olduğunu ifade etti. Bunlara ek olarak 800 yıllık caminin mimarisine dair bilgiler veren rehber Faydacı, “Çatısında 950 direk vardır. Pessinus antik şehrinden gelme mermer sütun başlıkları vardır. Çatısından örümcek gelmesini engelleyici devekuşu yumurtaları var. Tabanı 90 santim boşluk bırakılarak yapılmış, hava sirkülasyonu oluşturarak güve gelmesini engellemek için. 3 tane kapı girişi var. Karşılıklı 2 kapı kalabalık günlerde erkeklerin rahat girmesi için, ortada ayrıca bir kapı daha var. Kadınlar kısmı ayrıca yapılmış. O kapıdan girenler rahat bir şekilde erkeklere karışmadan kendi bölümüne geçebilir. Günümüzün şartları düşünüldüğünde o günler için çok değerli bir caminin içerisindeyiz” dedi.

“ZİYARETÇİ SAYISI OLDUKÇA İYİ”

Günümüzde de ibadete açık olan cami, içerisindeki atmosferin büyüleyiciliği ve heybeti ile her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Son dönemlerde caminin daha fazla ziyaretçi almasını çevre düzenlemesine bağlayan Faydacı, “İş yerlerinden dolayı camiyi görmek mümkün değildi. Etrafındaki iş yerleri kaldırılınca dört bir taraftan görünür hale geldi. UNESCO geçici miras listesine de alındıktan sonra daha çok ses getirdi ve duyuldu. Ziyaretçi sayısı oldukça iyi” şeklinde konuştu.

(Aydın Sarıoğlu - Oğuzhan Demir/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12. Ankara Kitap Fuarı sona erdi
12. Ankara Kitap Fuarı sona erdi
İstanbul’da bulundu: 2 bin yıllık olduğu sanılıyor
İstanbul’da bulundu: 2 bin yıllık olduğu sanılıyor
Aybüke Poçan, ikinci klip çalışmalarına başladı
Aybüke Poçan, ikinci klip çalışmalarına başladı
4 bin yıllık Hitit buğdaylarına DNA analizi yapılacak
4 bin yıllık Hitit buğdaylarına DNA analizi yapılacak
’Hocalı Katliamı’ resmi uluslararası ödül aldı
’Hocalı Katliamı’ resmi uluslararası ödül aldı
Fide'den Ege ruhunu taşıyan yeni albüm: "Meşk"
Fide'den Ege ruhunu taşıyan yeni albüm: "Meşk"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim