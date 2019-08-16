Amasya’da Sinemaya İlgi Yükselişte

Karadeniz Bölgesi’nin şirin illerinden biri olan Amasya’da kültür ve sanat hayatı her yıl biraz daha canlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sinema istatistiklerine göre kentte sinemaya olan ilgi de yatırımlar da gitgide artıyor. Resmi istatistiklere göre kentte 2008 yılında 6 olan salon sayısı 2018’de 10’a çıktı. Koltuk sayısı da 547’den 856’ya yükseldi. Yaşanan bu gelişmeler ışığında sanatseverlerle buluşan film sayısı da artış gösterdi. 2008 yılında 92 film izleyici ile buluşurken bu sayı geçtiğimiz yıl 149’a yükseldi. İzleyici sayısı da iki kattan fazla artış yaşadı. 2008’de 38 bin 180 olan seyirci sayısı 2018’de 89 bin 849’a ulaştı. (BSHA)