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4 bin yıllık Hitit buğdaylarına DNA analizi yapılacak

Hititlerin başkenti Hattuşa’daki (Boğazköy) kazılarında ortaya çıkarılan tahıl ambarları içerisinde bulunan 4 bin yıllık buğday örneklerine DNA testi yapılacak.

28 Şubat 2018 Çarşamba 09:15
4 bin yıllık Hitit buğdaylarına DNA analizi yapılacak

Hititlerin başkenti Hattuşa’daki (Boğazköy) kazılarında ortaya çıkarılan tahıl ambarları içerisinde bulunan 4 bin yıllık buğday örneklerine DNA testi yapılacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu Hattuşa örenyerlerindeki kazılarda silolarda bulunan buğday kalıntıları Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine gönderilecek. Burada Genetik Bilim Araştırmacısı ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Okumuş tarafından DNA analizi yapılacak. Çalışmalar olumlu sonuç verdiğinde Anadolu’da kullanılan tohum örneğine ulaşılması amaçlanırken, buğdayın 4 bin yıllık serüveni hakkında da bilgi sahibi olunacak.

Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar’dan buğday örneklerini teslim alan AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, ülkenin şu anda hibrit ve bozulmuş tohumlardan muzdarip olduğunu söyledi.

Kültür Bakanlığı ile yaptıkları işbirliği ile Boğazkale Müzesinde var olan Boğazkale kazılarında silolarda bulunmuş karbonlaşmış ama canlı dokuya rastlanması muhtemel buğday örneklerinde genetik araştırma yapılacağını dile getiren Milletvekili Kurt, “Buğday genetiğine ulaştığımız da tohumlar ya da kalıntılar üzerinden yerli, kendi tohumumuza, Çorum tohumuna ana tohuma ulaşmış olacağız. Anadolu buğdayı tohumuna ulaşmış olacağız" dedi.

Numune olarak alınan buğdayların Ondokuz Mayıs Üniversitesine gönderileceğini açıklayan Kurt, “Burada Genetik Bilim Araştırmacısı ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Okumuş tarafından DNA analizi yapılacak. Yapılan çalışmalarda özüt bulunduğu taktirde Anadolu’da kullanılan tohum örneğine ulaşacağız. Anadolu buğdayın merkezi, unlu mamuller Çorum’un vazgeçilmezi. Buğdayın 4 bin yıllık süreçte nereden nereye geldiği, besin değeri gluteni ortaya çıkacak. Şuanda glutenden dolayı Çölyak hastalığından da muzdaribiz. Genetiği bozulmamış buğdaya ulaşırsak belki hastalarımıza da derman olacağız. Hepsi akademik deneyim ve analizler sonucu ortaya çıkarılacak” diye konuştu.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)
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