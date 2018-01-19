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2017'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2016 yılında 17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret ederken en çok ziyaretçiyi Konya Mevlana Müzesi ağırladı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:59
2017'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2016 yılında 17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret ederken, 2017 yılındaki ziyaretçi sayısı yüzde 17 oranında artarak 20 milyon 509 bin 746 kişiye ulaştı. En çok ziyaretçiyi Konya Mevlana Müzesi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2016 yılında 17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret ederken, 2017 yılındaki ziyaretçi sayısı yüzde 17 oranında artarak 20 milyon 509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press 2017 yılına ait müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarını ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü verilerinden ve medyadan elde edilen bilgilere göre, 2017 yılındaki ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artarak 20 milyon 509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı. Artan ziyaretçi sayısına paralel olarak 2017 yılında müze ve ören yeri gelirleri de 2016 yılına oranla yüzde 13 oranında artarak yaklaşık 190 milyon TL’ye yükselmiş oldu. Bakanlık, 2018 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 20 oranında artarak 25 milyona ulaşmasını öngörüyor.

KONYA MEVLANA MÜZESİ İLK SIRADA

2017 yılının en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi, 2 milyon 480 bin 433 kişiyi ağırlayan Konya Mevlana Müzesi oldu. Mevlana Müzesini sırasıyla; 1 milyon 932 bin 726 ziyaretçiyle İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, 1 milyon 892 bin 250 ziyaretçiyle İstanbul Ayasofya Müzesi, 1 milyon 494 bin 893 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, 996 bin 800 ziyaretçiyle İzmir Efes Ören Yeri, 682 bin 785 ziyaretçiyle Nevşehir Göreme Ören Yeri, 498 bin 880 ziyaretçiyle Nevşehir Hacıbektaş Müzesi, 386 bin 590 ziyaretçiyle Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri, 360 bin 879 ziyaretçiyle Ankara Cumhuriyet Müzesi, 353 bin 285 ziyaretçiyle İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü takip etti.

PRNet’in medya incelemesine göre geçtiğimiz yıl müze ve ören yerleriyle ilgili 39 bin 708 haber çıkışı tespit edilirken, müze ve ören yerleri ziyaretçilerinin 2016 ile 2017 yılları arasındaki kıyaslamasında yüzde 97 oranında bir artışla Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri ilk sırada yer aldı. Nevşehir Hacıbektaş Müzesi yüzde 63 oranında artışla ikinci, Denizli Pamukkale Ören Yeri yüzde 53 oranında artışla üçüncü ve İstanbul Ayasofya Müzesi ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ise yüzde 32 oranında artışla dördüncü sırada yer edindi. Müze ve ören yerlerinde yaşanan artış Müzekart sayısına da yansıdı.2016 yılında 903 bin 246 olan Müzekart sayısı, geçtiğimiz yıl yüzde 17,5 artarak 1 milyon 65 bin 966 oldu.

Son Güncelleme: 19.01.2018 11:05
Anahtar Kelimeler:
Mevlana Müzesi KonyaEn çok Ziyaret Edilen Müzeler
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