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1400 yılık kilise onarılmayı bekliyor

Şırnak’ın İdil ilçesinin Başak köyünde milattan sonra 620 yıllarına ait olduğu sanılan ve yıkılmaya yüz tutan Mor Aday Süryani Kilisesi, onarılmayı bekliyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:53
1400 yılık kilise onarılmayı bekliyor

Şırnak’ın İdil ilçesinin Başak köyünde milattan sonra 620 yıllarına ait olduğu sanılan ve yıkılmaya yüz tutan Mor Aday Süryani Kilisesi, onarılmayı bekliyor.

İdil ilçesinin ve çevre köylerinde tarihi ve turistik eserlerinden biri olan 1400 yıllık kilise, bakımsızlıktan harabeye döndü. İdil ilçesine bağlı Basak köyü Muhtarı Mehmet Siraç Sağlam, “Mor Aday Kilisesi 1400 yıllıktır. 1992 yılında terör olayları nedeniyle köyümüz boşaltıldı. Ondan sonra kilise harabeye döndü. Kültür ve Turizm Bakanımızdan bu kilisenin onarılmasını rica ediyoruz. Güzel bir eserdir. Turizme katkı olacaktır. Herkes gelip görecek. Hem bizim Başak köyümüz için, hem de devletimiz için daha iyi olur. Her yıl sonbaharlarda Süryaniler Almanya’dan geliyorlar. Almanya ve çevre köylerden her sonbahar gelip ayın yapıyorlar. Kilisede mum yakıyorlar. Çocuklara çikolata ve şeker dağıtıyorlar” dedi.

(Melih Yiğit /İHA)
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