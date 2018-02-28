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12. Ankara Kitap Fuarı sona erdi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının da yer aldığı on gün boyunca devam eden 12. Ankara Kitap Fuarı sona erdi. ATO Congresium’da 16-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen fuara, 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:24
12. Ankara Kitap Fuarı sona erdi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının da yer aldığı on gün boyunca devam eden 12. Ankara Kitap Fuarı sona erdi. ATO Congresium’da 16-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen fuara, 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kurum sergiliğini ziyaret eden Ankaralı okurlar eser yelpazesinin genişliğine değinerek kitapların yayın dünyasındaki önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu bünyesindeki AKMB bu yıl fuarlarda yeni bir uygulamayı hayata geçirerek eserlerini yayımladığı bazı yazarları okurlarıyla söyleşi ve imza günlerinde bir araya getirdi.

Kurum yayınlarından olan ve üçüncü kez basılan Türk Kültüründe Ağaç Kültü adlı eserin yazarı Doç. Dr. Pervin Ergun fuar vesilesiyle 17 Şubat Cumartesi günü AKMB sergiliğine konuk oldu, okurlarıyla söyleşti ve kitaplarını imzaladı.

Bilim Tarihinde Türkler ve Osmanlılar’da Bilim ve Teknoloji adlı yayınların yazarı Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan, 18 Şubat Pazar günü okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Tıp tarihine meraklı kitapseverlerin ilgi odağındaki Prof. Dr. Esin Kahya, 24 Şubat Cumartesi günü konuğu olarak İbn-i Sina’nın El-KânûnFi’t-Tıbb’ı ile Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı’nı imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti.

(İHA)
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