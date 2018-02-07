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11 yaşındaki Elifsu Eroğlu Japonya’da birinci oldu

Türkiye’yi Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen yarışmada keman kategorisinde temsil edip birinci olan 11 yaşındaki Elifsu Eroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a keman çalmak istiyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:17
11 yaşındaki Elifsu Eroğlu Japonya’da birinci oldu

11 yaşındaki Elif Eroğlu, 6 yaşında ailesinin teşvikiyle keman eğitimi almaya başladı. Bu sırada keman hocasının kendisini keşfetmesiyle Elifsu, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde okumaya başladı. Son 2 yıldır ise profesyonel olarak keman çalan Elifsu, dünya çapında birçok yarışmaya da katılarak dereceler elde etti.

Eroğlu, son olarak ise hocası Daniya Kaynova’nın katkılarıyla 1 Aralık 2017-1 Ocak 2018 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da internet üzerinden düzenlenen ‘III Tokyo International Music Competition’ yarışmasına video klip göndererek katıldı. Elifsu, yarışmada 9-10 yaş kategorisinde Türkiye’yi temsil edip birinci oldu.

"2 AYLIK SIKI ÇALIŞMA SONUCU BİRİNCİ OLDUM"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Elifsu Eroğlu, kemanın hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Keman çalarken çok mutlu olduğunu ve kemanın kendisini çok enerjik hissettirdiğini kaydeden Eroğlu, "Ben şimdiye kadar birkaç tane yarışmaya girdim. En son girdiğimde Tokyo’da düzenlenen bir yarışmadı. 2 aylık çalışma sonucu oraya bir video gönderdik. Umudum yoktu, çünkü 2 aydır çalışıyordum. Benden daha yetenekli öğrenciler vardı. Her ülkeden öğrenciler katıldı ama birinci oldum. Çok mutluyum" dedi.

"MÜZİK, DİĞER DERSLERİMİ DE BAŞARILI KILIYOR"

Kemanın diğer derslerini de etkilediğini anlatan Eroğlu, "Müzik benim derslerimi daha başarılı yapıyor. Notaların vuruşlarını hesaplamak için matematik gerekiyor. Bu yüzden diğer derslerim daha iyi oluyor" diye konuştu.

Müzik eğitimine başlamak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Elifsu Eroğlu, "Eğer başlayan olursa erken yaşta başlamalarını ve başlarlarsa aileleri ile öğretmenleri tarafından desteklenmeliler" dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A KEMAN ÇALMAK İSTİYORUM"

Hayalleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da keman çalmak olduğunu söyleyen Eroğlu, "Ünlü konser salonlarında çalmak isterim. Tanınmış keman sanatçılarına karşı keman çalmak isterim ama en çok sayın Recep amcaya keman çalmak çok isterim. Adana’ya geldiğinde de keman çalmayı çok isterim. O çocukları çok seviyor ve ben de onu çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Elifsu Eroğlu, Mart ayında Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenecek olan ‘Müzik Fireworks’ yarışmasına hazırlandığını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 07.02.2018 10:48
Anahtar Kelimeler:
Elifsu EroğluTokyo
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