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Türkiye ve Güney Kore arasında güzellik işbirliği

Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) Genel Direktörü Hyeon Cheol Kim, Güney Kore ve Türkiye arasında kozmetik alanındaki işbirliğini artırarak iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

10 Ekim 2019 Perşembe 17:18
Türkiye ve Güney Kore arasında güzellik işbirliği

Her yaşta genç, sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmalarıyla bilinen Güney Kore kadınlarının uyguladıkları cilt bakımları ve kullandıkları ürünler, dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Güney Kore’nin güzellik ürünleri, teknolojik cihazlar konusunda gelişmeler ile ilgili yakından takip edilen bir ülke olmasında ülke genelinde güzellik ile ilgili oluşturulmuş standartlara göre hareket edilmesi önemli rol oynuyor.

Güney Kore’deki güzellik trendleri ve kozmetik sektörü ile yakından ilgilenen ülkelerin başında gelen Türkiye’de Güney Kore devleti tarafından finanse edilen Kore Yatırım ve Tanıtım Ajansı’nın (KOTRA) Türk eğitim kurumları işbirliği ile düzenlediği eğitim ve tanıtım çalışmaları önemli rol oynuyor. Bunların yanı sıra ticaret yatırım danışmanlığı, ihracat desteği, yurt dışı genişleme desteği ve Kotra Akademi  ‘de bu ajansın verdiği hizmetlerle güzellikle ilgili her yeniliği Türkiye’ye taşımayı hedefliyor.

“Güney Kore ve Türkiye arasında kozmetik alanındaki işbirliğini artırmayı hedefliyoruz”

KOTRA’nın 85 ülkede 128 şubesi bulunduğunu ifade eden Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) Genel Direktörü Hyeon Cheol Kim, “Kurumumuz Güney Kore Konsolosluğu’na bağlı dünyada hâlihazırda 85 ülkede 128 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Güney Kore firmalarının Türkiye pazarındaki ticari aktivitelerine kar amacı gütmeksizin destek veren bir devlet kurumu olarak Türkiye içinde desteklerimize kozmetik ve daha birçok sektörde 30 yılı aşkın süredir devam ediyoruz. Güney Kore ve Türkiye arasında kozmetik alanındaki işbirliğini artırarak iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KOTRA, Türk eğitim kurumları ile işbirliği yapıyor

Güney Kore’nin güzellikle ilgili her yeniliğini Türkiye’deki sektör temsilcileri ile buluşturmak ve tanıtmak için KOTRA ile birlikte çalışmalarını sürdüren Yunus Eğitim Müdürü ve Uzman Estetisyen Neyran Çolakoğlu da “Güney Kore güzellik alanındaki trendleriyle dünya güzellik sektörüne yön veriyor. Türkiye’de ilgiyle takip edilen Kore’nin güzellik alanındaki son gelişmelerini KOTRA ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikler ve eğitimler ile Türkiye’de tanıtmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Milyarlarca dolar büyüklüğe ulaşan güzellik alanında gerek kozmetik ürünler gerekse de son teknoloji cihazlar ile adından her zaman söz ettiren Güney Kore’deki son gelişmeleri Türkiye’ye taşıyoruz. Bu kapsamda Son olarak geliştirilen biyoelektrik enerji terapi cihazlarıyla vücutta incelme ve cilt bakımı yapan yeni nesil radyofrekans teknolojilerini geliştiren ve üretimini yapan Human Dream  firmasıyla ortak bir eğitim projesi gerçekleştirdik. Projeye kurumumuzdan mezun olanlar ve mevcut öğrencilerimizin yanı sıra sektörde yenilikleri takip eden ve Güney Kore ile işbirliği yapmak isteyen güzellik merkezleri yetkilileri de katıldı” dedi.

Yeni nesil teknolojiler yoğun ilgi görüyor

Human Dream, Güney Kore’de yaşlanma ve hastalık önlemeye yönelik Ar-Ge çalışması ve bununla ilgili ürünler ürettiğini ifade eden Uzman Estetisyen Neyran Çolakoğlu, “Cildin sağlıklı ve güzel korunması için Ar&Ge çalışması ile tanınan Human Dream, çeşitli radyo frekans cihazları ve uygulama programları ile entegre cilt bakım sistemini sunuyor. Kanıtlanmış klinik çalışmaları ile Kore’de hastane, poliklinik ve güzellik merkezinde kullanılan ürünlerin ABD, Çin ve Japonya gibi 20 ülkeye ihracat yapılıyor. Ana ürünü olan r4u (Biyoelektrik terapi cihazı) konvansiyonel RF cihazlarının sınırlarını aşıp alternatif çözümleri sunuyor ve dünyada terapistler tarafından yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

Biyoelektrik enerji terapi cihazları neler sunuyor?

Biyoelektrik enerji terapi cihazlarının çalışma prensibi hakkında bilgiler veren Uzman Estetisyen Neyran Çolakoğlu, “Vücudumuzdaki mevcut bioelektrik enerjisini radyofrekans dalgalarıyla aktive ederek cilt altı bağ dokusunun geliştirilmesi prensibine dayanan bu yenilikçi sistem hedeflenen bölgede yağ yıkımına sebep olarak incelme sağlıyor. Bir başka hedef bölgesi cilt gençleştirme için ise cildimizdeki destek kaynağı bağ doku hücrelerini çalıştırarak kolajen ve elastin üretimini artırıyor. Bu sayede ciltte sıkılaşma ve içeriden sağlıklı bir dolgunlaşma gerçekleşmiş oluyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Biyoelektrik Enerji Terapi CihazlarıKOTRA
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