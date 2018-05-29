Artvin’in Borçka ilçesinde Nejdet Arda isimli vatandaş, kamyoneti ile yolda giderken yoluna çıkan yılanı kurtarmak için her şeyi yaptı.

Artvinli Nejdet Arda, Borçka ilçesinde kamyoneti ile toprak yolda ilerlerken yol üzerindeki yılanı fark etti. Aracından arkadaşı ile birlikte inen Arda, yol üzerindeki yılanı sopa yardımı ile tutarak yol kenarına bırakmak için yoğun çaba sarfetti. Arkadaşının “Kendini sokturacaksın” uyarılarına aldırış etmeden bir süre yılanı tutmaya çalışan Arda, zaman zaman korksada, yaptığı hareketlerle arkadaşını endişelendirse de yılanı yol kenarına bırakmayı başardı. O anlar arkadaşı tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)