Yanan evine değil kedilerine üzüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Ordular köyünde eşi ve 2 oğluyla birlikte yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, dün sabah sobayı tutuşturmak için içine benzin dökünce evde yangın çıktı. Odada bulunan kedisini alarak evden çıkan Ali Meşe, Bolu kent merkezinde yaşayan oğlu Ahmet Meşe’nin evine yerleşti.

Ali Meşe ve eşi Fahriye Meşe’yi kaldıkları evde ziyaret eden Bolu Valisi Aydın Baruş, kendileri için gerekli yardımın yapılacağını söyledikten sonra, yangında kolundan yaralanan Ali Meşe’yi tedavisinin yapılması için AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

YAŞADIKLARINI HASTA YATAĞINDA ANLATTI

Hastanede tedavisi devam eden 83 yaşındaki Ali Meşe, üşüdüğü için sobayı yakmak istediğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabahleyin oğlumla hanım evden çıkmışlar. Ben de kalkınca ikisine de seslendim ama kimse ses vermedi. Üşüdüğüm için sobayı yakmak istedim. Sobanın altında biraz kor vardı, ben de üzerine yonga koydum. Sonra üzerine biraz benzin dökmek isterken soba harlandı. Birden ateş çıkınca elimdeki benzin şişesini attım. Bir anda evin içi alev aldı.”

KEDİLERİNDEN İKİSİ TELEF OLDU

Kedileri çok sevdiğini ve evinde de kedi beslediğini ifade eden Meşe, “Evimde iki tane kedim vardı. Bir tanesi ben eve geldiğimde hemen yanıma gelirdi, benimle yatardı. Yangın çıkınca televizyonun önündeydi. Hemen benim üzerime atladı, ben de onu da alarak dışarı çıktım. İki tane de yavru kedi vardı ama onlar çekyatın altına girdikleri için kurtaramadım. Kurtardığım kediyi de Bolu’ya getirmek istedim ama oğlum istemedi. 12 tane de tavuğum vardı, onlar da telef oldu” şeklinde konuştu.

OĞLUNUN YANINA YERLEŞTİ

Bolu’da yaşayan oğlu Ahmet Meşe’nin kendisini alarak evine getirdiğini söyleyen Ali Meşe, kendileri için devlet tarafından yapılan betonarme evlerinde tadilat çalışmaları bittikten sonra köyüne döneceklerini belirterek, “Yeni yapılan evde betonun kurumadığı için havalar ısınınca yerleşin dediler. Biz de bir kaç gün oğlumun yanında kalacağız. Sonra köye gidince evin tabanına tahta döşenecek. İçi badana olacak” dedi.