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Yağız kilo vermeye başladı

Leptin hormonu eksikliği nedeniyle sürekli kilo alan ve 2,5 yaşında 37 kiloya ulaşan Yağız, 5 ayda 10 kilo verdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:55
Yağız kilo vermeye başladı

Leptin hormonu eksikliği nedeniyle sürekli kilo alan ve 2,5 yaşında 37 kiloya ulaşan Yağız, 5 ayda 10 kilo verdi.

Sedat ve Sevda Bekte çifti, ikinci çocukları Yağız’ı 5 aylıkken kilo problemi nedeniyle doktora götürdü. Yapılan araştırmalar sonucu çocuğa "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye bebeğin tedavisi için yurt dışında bulunan ve SGK kapsamı dışında olan 4 bin 441 dolar değerindeki ilacın kullanması gerektiğini söyledi. İlacın hastalık tanısının dışında kaldığını söyleyen aile, ilacı alacak güçlerinin olmadığını belirtti. Bebeklerinin hastalık tanısına göre ilacın SGK kapsamına alınmasını isteyen aile, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanı ve yerel yönetimlerin konuyu araştırması sonucu ilaç SGK kapsamına alınarak Yağız bebek ücretsiz olarak ilacına kavuştu. İlacı alır almaz kullanmaya başlayan Yağız bebek, 5 ayda 10 kilo vererek 27 kiloya kadar düştü. Kilolarından kurtulan Yağız bebek, artık kendi başına yürüyüp arkadaşları gibi parklarda doyasıya eğlenebiliyor.

"NORMAL KIYAFETLER GİYMEYE BAŞLADI"

Yağız’ın kilo vermesi ile çok mutlu olduklarını belirten Sevda Bekte, "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Yağız artık her çocuk gibi koşuyor, oynuyor, yürüyor. Her çocuk gibi normal kıyafetler giymeye başladı. 10 yaş kıyafetleri alıyordum Yağız’a. Bez problemi yaşıyorduk. Kaldırmakta güçlük çekiyorduk. Bunların hepsi bitti. Çok mutluyum" diye konuştu.

"ARKADAŞLARI GİBİ OYNUYOR"

Yağız’ın kendi başına yürüyebildiğini belirten Sedat Bekte, "Yağız ilaca başladığından bu yana 10 kilo verdi. Hastanede kontrollerini yaptırıyoruz. Kontrolleri güzel geçiyor. Yağız şuanda yürümeye başladı. Yürümeye başladı. Parklara gidiyor. Arkadaşları gibi oynuyor. Çok güzel bir duygu. Allah, Yağız gibi diğer hastalara da şifasını versin inşallah. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Yağız’a yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)
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