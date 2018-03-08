Türkçeyi öğrenince ilk ezberi ‘İstiklal Marşı’ oldu

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve ailesiyle Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen 7 yaşındaki Nura Elisa, okula başlayıp Türkçeyi öğrenmesinin ardından ilk ezberi İstiklal Marşı oldu.

Suluova Belediyesinin okullarda kaynakların verimli kullanımına yönelik ‘Gelecek elimizde’ adlı projesi kapsamında gittiği bir ilkokulda dergi dağıtan Belediye Başkanı Fatih Üçok, Türkçeyi öğrenir öğrenmez ilk iş olarak ezberlediği İstiklal Marşı’nı seslendiren ilkokul 1. sınıf öğrencisi Suriyeli Nura’nın performansı karşısında gururlandı.

Kendisi de eğitimci olan Üçok, “Çocuğumuz hevesli, Türkçeyi de çok güzel konuşuyor. Arkadaşlarıyla rahat iletişim kurabilecek kadar Türkçeyi öğrenmiş. Öğrenir öğrenmez de İstiklal Marşımızı seslendirmesi milli duygularımızı kabarttı” dedi.

(Murat Çelik/İHA)