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Taş toplayan adamın bahanesi şaşırttı

Adana’da polisin şüphelenip üzerinde arama yaptığı şahsın elindeki torbadan taş çıktı. Şahıs, "Sokakta yaşıyorum, taşları yastık yapmak için topladım" dedi. 

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:53

Adana’da polisin şüphelenip üzerinde arama yaptığı şahsın elindeki torbadan taş çıktı. Şahıs, "Sokakta yaşıyorum, taşları yastık yapmak için topladım" dedi. 

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, D-400 karayolunda Celal Bayar Köprülü Kavşağının altında elinde torba olan bir kişiden şüphelendi. Polis şahsı durdurup önce kimlik sorup daha sonra da üst araması yaptı. 54 yaşındaki Mehmet Şerif Altunar’ın elinde bulunan torba içinden taş çıkarken, üzerinden herhangi bir suç aleti çıkmadı. Polis ayrıca zanlının GBT sorgusu yaptığında devlet malına zarar vermekten 2 bin lira para cezası aldığını ancak ödemediği için bunun 3 ay hapis cezasına çevrildiğini tespit etti. 

"TAŞLARI YASTIK YAPACAKTIM" 

Polis gözaltına alınan zanlının torbasındaki taşları döktürdü. Zanlı, taşları torbasına koyup polis aracına konuldu. Altunar, "Ben sokakta yaşıyorum bu taşları da yastık yapmak için topladım. Yatarken kafamı koyacaktım" demesi duyanları şaşkına çevirdi. 

Polis merkezine götürülen zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

(İHA)
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