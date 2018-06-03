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Sesini duyan balkona çıkıyor

Trabzon’un Yeşiltepe Mahallesi’nde sahurda arkadaşının çaldığı davul eşliğinde söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Mustafa Sönmez, amacının müzik hayatına girmek olduğunu söylüyor.

03 Haziran 2018 Pazar 17:21

Trabzon’un Yeşiltepe Mahallesi’nde sahurda arkadaşının çaldığı davul eşliğinde söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Mustafa Sönmez, amacının müzik hayatına girmek olduğunu söylüyor.

Sosyal medyada görüntüleri oldukça ilgili gören ve videosu yaklaşık 1.5 milyon izlenen Sönmez’in sesini dinlemek için mahalleli her gece sahurda balkonlara çıkarken bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor. Arkadaşı Cengiz Kandemir’in Ramazan davulu eşliğinde mahalleliyi sahura kaldıran Mustafa Sönmez (20) özellikle Yıldız Tilbe’nin şarkılarını seslendirirken en büyük hayalinin sanat camiasına katılmak ve Yıldız Tilbe ile düet yapmak olduğunu söylüyor. Yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Sönmez, “Müziğe 8 yaşında başladım. Müzik söylemeyi çok seviyorum. Sosyal medyaya video atarak başladım. Sonrasında bazı kafelerde şarkı söyledim. Bir sene müzik dersi aldım. Müzik benim vazgeçilmezim. Şarkı söyleyerek mahalleleri sahura kaldırmak bana mutluluk veriyor” dedi.

"YILDIZ TİLBE İLE DÜET YAPMAK İSTİYORUM"

Önceden mani söylediğini kimsenin ilgi göstermediğini ancak şarkı söylemeye başladıktan herkesin balkona çıktığını kaydeden Sönmez, “Mahalleden bir ağabeyimiz ’Biz manilerden bıktık sen dışarı çık sahurda mahallelilere şarkı söyle’ dedi. Başladıktan sonra devamı geldi. Bir süre sonra baktım ki ben mahalleye gelmeden onlar pencerelere çıkmış beni bekliyorlar. Cep telefonlarını açarak beni çekiyorlar. Bu bana gurur veriyor. İlerisi için bunu basamak olarak görüyorum. Şarkıları mikrofonsuz söylüyorum. 2 haftadır bu şekilde devam ediyorum. Sesim biraz kısılıyor ama sabaha kadar şarkı söylerim. Yıldız Tilbe ile düet yapmak istiyorum. Şuanda videom 1.5 milyona yaklaştı. Sosyal medyadaki yorumlarda gel bizim mahallemizde de çal diyorlar” şeklinde konuştu.

Sahurda Mustafa’nın şarkılarına davuluyla eşlik eden Cengizhan Kandemir ise, herkesin davulun sesini değil de Mustafa’nın sesini beklediğini vurgulayarak, “Mustafa kardeşim sokaklarda şarkı söylüyordu. Gel beraber sahurda çalışalım dedim. İlk günler mani söylüyorduk ama olumlu cevaplar almıyorduk. Bir süre sonra şarkı söylemeye başlayınca öyle devam ettik. Herkes davulun sesini değilde Mustafa’nın sesini bekliyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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