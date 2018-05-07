Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100866
ALTIN
180.061
DOLAR
4.2609
STERLİN
5.7830
EURO
5.0824
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:00

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Son 1 haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Merkez’den ’döviz’ önlemi geldi

İstanbul - Merkez Bankası, rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptı.

25 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı

İstanbul - İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Yer altı otoparkında göçük: 3 ölü

Jiangsu - Çin’de bir yer altı otoparkında meydana gelen göçükte 3 kişi öldü.

Otobüse yetişmek isterken canından oluyordu

Chongqing - Çin’de otobüse yetişmek için kontrolsüz biçimde yola atlayan kadın az daha canından oluyordu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnandı, yürüdü
İnandı, yürüdü
Yağız kilo vermeye başladı
Yağız kilo vermeye başladı
Taksim’de duygulandıran görüntü
Taksim’de duygulandıran görüntü
Genç kız yeniden duymak için yardım bekliyor
Genç kız yeniden duymak için yardım bekliyor
Adres sormak 1 TL
Adres sormak 1 TL
Sakarya’nın ’Şoför Nebahat’i
Sakarya’nın ’Şoför Nebahat’i
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim