Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Son 1 haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - Son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 22 terörist etkisiz hale getirildi.
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Merkez’den ’döviz’ önlemi geldi
İstanbul - Merkez Bankası, rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptı.
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25 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı
İstanbul - İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
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Yer altı otoparkında göçük: 3 ölü
Jiangsu - Çin’de bir yer altı otoparkında meydana gelen göçükte 3 kişi öldü.
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Otobüse yetişmek isterken canından oluyordu
Chongqing - Çin’de otobüse yetişmek için kontrolsüz biçimde yola atlayan kadın az daha canından oluyordu.(İHA)