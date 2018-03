Nazan Çelik evde anne yollarda kaptan şoför

Türkiye’nin tek uzun yol kaptanı olan Nazan Çelik, yıllardır ülkenin dört bir yanına yolcu taşıyor. İşini büyük bir aşkla yapan 51 yaşındaki usta şoförü ojeli elleri, topuklu ayakkabılarıyla görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Küçük bir çocukken gördüğü kadın şoförden etkilenen 51 yaşındaki Nazan Çelik, 25 yıldır uzun yol şoförlüğü yapıyor. İşini büyük bir aşkla yapan Çelik, Türkiye’nin tek kadın kaptanı. Bugüne kadar ülkenin dört bir yanına yolcu taşıyan Nazan Kaptan, binlerce hayat hikayesine şahitlik etti, yolcuları sevdiklerine kavuşturdu. 2 çocuk annesi Nazan Çelik, evde anne yollarda usta şoför olarak hayatını sürdürüyor. Kişisel bakımını da ihmal etmeyen Çelik, renkli takıları, ojeleri ve topuklu ayakkabılarıyla ilgi çekiyor. Nazan Kaptanı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yolcuları taşımaya devam ediyor. Nazan şoförün en büyük hayali ise reklam filminde oynamak.

Mesleğinde kadın kimliğinin ön plana çıkmasını isteyen Nazan Çelik, kullandığı aracın en ince detayına kadar kendisi kontrol ediyor. Araç temizliğine büyük önem veren Nazan Kaptan, araç içindeki kullanılacak kokuları kendisi seçiyor. Sefere çıkmadan önce titiz bir hazırlık yapan yılların Nazan Kaptanı, yollarda karşılaştığı araç arızalarına ise anında müdahale edebiliyor. Kar kış demeden yolcu taşıyan Usta şoför, renkli kişiliği ile tanınıyor.

"HER MESLEKTE OLDUĞU GİBİ KADIN ERKEK AYRIMCILIKLARI İLE KARŞILAŞIYORUM"

Uzun yıllar Türkiye’nin doğusuna yolcu taşıdığını belirten Nazan Çelik, işe ilk başladığında erkek meslektaşlarının kendini kabullenemediğini söyledi. Çelik "Bu işe, biraz hayranlık biraz da hayatın şekillendirmesiyle başladı. Ayakların üstünde durma çabası. Zorlandığım olmuyor, profesyonel olarak yapıyorum işimi. Her meslekte olduğu gibi kadın erkek ayrımcılıkları ile karşılaşıyorum. Nasıl bir kadın otobüs kullanabilir, bu erkek gücü gerektiren bir iş diye düşünenler oluyor. Erkek meslektaşlarım kabullenemiyor. Aslında zor değil tabi ki, tecrübesini edindikten sonra. Güven, çalışma, azim, olduktan sonra bir kadının aşamayacağı hiç birşey yok. Gitmediğim tek il Tunceli" dedi.

"Evimi, mutfağımı çocuklarımı, bir kadının ilgilenmesi gereken her şeyi çok seviyorum"

Kadın kimliğimle karmaşa yaşamıyorum ama direksiyonda biraz daha ciddi olmak, hanım kimliğimden sıyrılmak zorundayım. Daha otoriter olmak zorundayım ama diğer taraftan ben bir kadınım evimi, mutfağımı çocuklarımı bir kadının ilgilenmesi gereken her şeyi çok seviyorum. Önce kendime sonra insanlara saygı açısından bakımlı olmak gerekiyor. İşimiz bunu böyle kaldırabilir ancak, kötü kokan bir kaptan olmaz. Yolcularım çok memnunlar. Sağ olsunlar, onların sayesinde bayan olarak kendimi kabullendirme şansım oluyor. Çalıştığım firmanın çok büyük etkisi var. Çocuklarım alışkınlar. Onlar böyle tanıdılar beni. Onlara sorulduğunda bize farklı gelmiyor diye cevap veriyorlar. Annem kaptan yapacak bir şey yok diyorlar" diye konuştu.

Kadınların her zaman kendi ayakları üstünde durması gerektiğini söyleyen Çelik," Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum kadınlarımızın. Kadınlara diyorum ki, ayaklarının üzerinde durmayı her zaman öğrensinler. Ayakta durmayı öğrendim. Sağ olsunlar burada da imkan verildi. Şirketime de çok teşekkür ediyorum. Bayanlar iş yapmak istesinler yeterli. Aracımız arızalandığında ufak tefek sorunlarda yolda kalmayacak kadar bilgimiz var. Bu işi yapmasaydım deniz subayı olmak isterdim. Ama mesleğimi seviyorum, mesleğimde keşke farklı bir iş yapsaydım dediğim olmadı. Her gün başka insanlarla tanışıyorsun. Kimi birilerine küsmüş geliyor, onların gönüllerini almak, güzel yolculuk yapmak kıymetli. İnsanları mutlu mesut götürmek onlardan bir teşekkür almak bütün yorgunluğunuzu götürüyor" ifadelerini kullandı.

(Serdal Altıntepe - Hülya Keklik/İHA)