Minik Nehir’e Türkiye’den anne sütü yağdı

Adana’da parkta oynarken düşüp hastaneye kaldırılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan ve ameliyattan sonra sağ tarafı felç kalıp kalkamayan Nehir Kumcu’nun sağlığına kavuşabilmesi için anne sütünün doktor tarafından önerilmesinin ardından sosyal medyadan başlatılan anne sütü kampanyası sonrası, Türkiye genelinden Nehir’e süt gönderildi.

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Kumcu çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Nehir Kumcu, yaklaşık 3 ay önce arkadaşlarıyla parkta oynadığı sırada bayıldı. Baba Hüseyin Kumcu kızını hemen hastaneye götürdü. Kumcu’nun vücudunun sağ tarafının felç olduğu ve beyninde tümör bulunduğu tespit edildi. Daha sonra tedavisi için Gaziantep’te bir hastaneye götürülen Kumcu, buradaki ameliyatın ardından kemoterapi alması için Adana’da özel bir hastanede tedaviye alındı. Kumcu’nun tedavisi devam ederken, Ege Üniversitesinden bir doktor, Nehir’in annesi Hatice ve babası Hüseyin’e, İsviçreli bilim adamlarının, anne sütünün tümöre iyi geldiği yönündeki bir çalışmasından bahsetti. Kumcu ailesi bu duruma sevindi ancak yeteri kadar anne sütü bulamadı. Baba Kumcu bunun üzerine sosyal medyadan kampanya başlattı. Bu kampanya üzerine minik Nehir için, Türkiye’nin her tarafından anne sütü gönderilmeye başlandı. Kimi anneler "süt taze olsun gelip ben emzireyim" teklifinde bulundu. Aile koli koli gelen anne sütlerini derin dondurucuda saklıyor. Vatandaşların gönderdiği süt bu ana kadar 500 litreyi geçti.

"NEHİR HER GÜN YAKLAŞIK 1 LİTRE SÜT İÇİYOR"

Baba Hüseyin Kumcu, "Kızım sağ kolunu hiç hareket ettiremiyordu. Ameliyattan sonra bir güç geldi, hareket ettirdi. Sonra da o güç tekrar kayboldu. Anne sütüne başlama kararı aldık. Türkiye’deki çok sayıda anne sosyal medyadan gördü ve şu anda gecenin 02.00-03.00’ünde arıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Annelerimize teşekkür ediyorum. Nehir şu anda sağ kolunu kaldırabiliyor, anne sütünün bizim için büyük etkisi oldu. Daha zor kaldırıyordu. Gözü yan bakıyordu, gözü düzelmeye başladı. Yüz felci vardı, o da düzeldi. Anne sütünün büyük bir etkisini gördük. Bu öneri de Ege Üniversitesinden bir hocamızdan geldi. Kesin çözüm mü? Değil. Bir kanıtı var mı, yok. Ama İsviçre’de de bunla ilgili çalışma yapılmış, biz de bir umut olarak bu yola başladık ve büyük kademe atladık" dedi.

Kumcu, Türkiye’deki birçok annenin seferber olarak kendilerine süt gönderdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"İlk başladığımızda çok fazla süt bulamadık, birkaç tanıdığımızdan alabildik. Sosyal medyaya başvurduktan sonra bütün anneler aramaya başladı ve çok fazla telefonda ağlayan, duygularını anlatan anneler oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Nehir’in çok sayıda süt annesi ve süt kardeşi var. Bu çok güzel ve kolay kolay hiçbir çocuğun sahip olamayacağı bir şey. O yüzden annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Onların sayesinde kademe kademe ilerliyoruz, inşallah da devam edeceğiz."

Kumcu, derin dondurucu aldıklarını ve kendilerine gönderilen sütleri burada muhafaza ettiklerini anlatarak, şu ana kadar kendilerine 500 litreden fazla süt gönderildiğini ifade etti. Kızı Nehir’in günde 1 litreye yakın anne sütü tükettiğini vurgulayan Kumcu, Türkiye’nin her tarafından annelerin süt gönderdiğini söyledi.

Kumcu, Kübalı 3 doktorun da kızının sağlık durumuyla ilgili kendisiyle irtibata geçtiğini, hafta sonu İstanbul’da onlarla da görüşeceğini sözlerine ekledi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)