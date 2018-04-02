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Kırkından sonra hem kaval hem bağlama çalıyor

Diyarbakır’da yaşayan Özgür Yalçın, 40 yaşından sonra müziğe merak sardı. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sanat kurslarına katılan Yalçın, artık hem bağlama hem de kaval çalıyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:45

Diyarbakır’da yaşayan Özgür Yalçın, 40 yaşından sonra müziğe merak sardı. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sanat kurslarına katılan Yalçın, artık hem bağlama hem de kaval çalıyor.

Diyarbakır’da yaşayan 3 çocuk babası Özgür Yalçın, 42 yaşında kaval öğrenmeye merak saldı. Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yalçın, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından malulen emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra evde oturmayan Yalçın, en az iki enstrüman çalmayı öğrenme hedefiyle belediyenin açtığı ücretsiz sanat kurslarına katıldı. Bağlama kursunu bitiren Yalçın, şimdi de kaval çalmayı öğreniyor. Kurslara gelen öğrencilerin ağabeyi olan Yalçın, kursiyerlerden herhangi bir olumsuz tepki almadığını belirtti.

“EMEKLİ OLUNCA KENDİMİ MÜZİĞE VERDİM”

Hayatında stresten uzaklaşmak için müziğe kendini verdiğini belirten Yalçın, "Stresli bir görevim vardı. Bir rahatsızlık geçirdim ona istinaden emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendimi müziğe verdim. Bağlama ve kaval çalıyorum. Belediyenin açmış olduğu kursa katıldım. Stresten uzak kalmak için kendimi müziğe verdim. Ondan dolayı herhangi iki enstrüman birden çalmaya karar verdim. Hem bağlama hem kaval artık hangisini idare edebilirsem diye. Şuan ikisine de çalabiliyorum” dedi.

“MÜZİK RUHUN GIDASI DERLER GERÇEKTEN DE ÖYLE”

Müziğin hayatını olumlu etkilediğini ifade eden Yalçın, "Müzik ruhun gıdasıdır derler. Gerçekten de öyle. Müzikle uğraşarak stresten uzak kalmaya başladım. Kendimi müziğe verdim. İlk etapta biraz zorlu geçti. Çocuklar da var. İlk başlarda çocuğum müziği seviyordu, müziğe başlayınca enstrümandan garip garip sesler geliyordu. Çocuk da diyordu ki ‘baba müziğe olan bir duygum vardı onu da karartın.’ Yavaş yavaş enstrümandan güzel sesler çıkınca çocuklar da olumlu bakmaya başladı. Şimdi çocuklar da heveslendi. Onu da kursa yazdıracağım. Olumsuz bir tepki almadım sınıf arkadaşlarımdan. Kurstaki bazı olgun arkadaşlar da var" diye konuştu.

(İHA)
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