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İsim verdiği araçlarına gözü gibi bakıyor

Eskişehir’de klasik Volkswagen marka araç sevdalısı 38 yaşındaki Emre Bülbül, ’Vosvos’ olarak adlandırılan 3 otomobil ve 1 minibüsüne adeta çocuğu gibi bakıyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 09:53
İsim verdiği araçlarına gözü gibi bakıyor

Eskişehir’de klasik Volkswagen marka araç sevdalısı 38 yaşındaki Emre Bülbül, ’Vosvos’ olarak adlandırılan 3 otomobil ve 1 minibüsüne adeta çocuğu gibi bakıyor.

Dedesinden bu zamana vosvos tutkunu olan Emre Bülbül’ün Bağdagül, Feride, Azize ve Nalan isimlerini verdiği 4 tane klasik aracı bulunuyor. Bülbül, araçlarının bakım ve temizliğini ise sanki evladına dokunur gibi titizlik ile yapıyor. Klasik Volkswagen aşığı Emre Bülbül, ilk otomobilleri Bağdagül’ü kardeşi mezun olduğunda hediye olarak aldıklarını söyledi. Bülbül, "Biz 2 kardeş vosvoscuyuz. Aslında hobimiz dededen gelme. Kardeşim okuldan mezun oldu. Bağdagül’ü onun mezuniyet hediyesi olarak aldık. Sonradan bize 1968 model Feride katıldı. Ardından biraz daha büyütelim dedik. Ailemize Azize katıldı. Bir oğlan bekliyoruz artık. Kızlarımız var ama bir tanede oğlan lazım" dedi.

"İSTEYEN ÇOK OLUYOR AMA EVLADIMIZ YERİNE KOYDUĞUMUZ İÇİN VAZGEÇEMİYORUZ"

Araçlarına verdiği isimlerin hikayerini de anlatan Emre Bülbül, "Bir efsane vardır. Vosvos iki gider bir durur. Sürekli sanayiye gidersin, ne yapacaksın vosvosu. Onun yerine daha modern bir araba al diye. Ben bu arabayı istiyorum. Hayalim dedim. O yüzden ilk kızımın adını ağlayan, inleyen anlamına geldiği için Nalan koydum. Bağdagül’e de hem eğlenceli olsun hem de türküsü, şarkısı olan bir isim olsun dedik. Biraz daha komik ve ilgi çeken bir isim olmasını istedik. Feride’ye ise Emel Sayın’ın filminden esinlendik. Feride şarkısını ondan koyduk. Azize de en son kızımız olduğu ve azameti olduğu için koyduk. Zeki Müren’inde şarkısı var. Ondan dolayı şarkılı, türkülü isimler tercih ettik" diye konuştu.

Son olarak araçlarını çok sevdiğini ve onlarsız bir hayat düşünemediğini ifade eden Emre Bülbül şunları söyledi:

"Evin içerisine, odamıza sırayla birisini alasım geliyor. Bir tanesi 3 yıldır kapalı bir yerde. İnşallah toparlanacak. Artık vosvossuz bir hayat düşünemiyorum. Hem evlat gibi oldu hem de felsefesi olan araçlar. Yağmur yağdığı zaman üşüdüğünü, güneşin altında kaldığı zaman sanki beyin kanaması geçireceğini düşünüyoruz. İsteyen çok oluyor ama evladımız yerine koyduğumuz için vazgeçilemiyor. Evlat nasıl yerine konulmuyorsa bir vosvosun da ikamesi olmuyor. Farklı bir vosvos gelmiş olsa Bağdagül Bağdagül’dür, Azize Azize’dir. O yüzden vazgeçmek imkansız. Çünkü kimyası olan arabalar. O yüzden Bağdagül’ün yerine başka bir turuncu araç gelse asla Bağdagül olamaz."

(Çağatay Gür - Mustafa Kaplan/İHA)
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