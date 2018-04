İnandı, yürüdü

Bursa’da yüksekten düşme sonucu yatağa mahkum kalan Suat Egeli, imkansızı başararak ayağa kalktı.

Bursa’da 2 yıl önce 10 metre yükseklikten düşen 35 yaşındaki Suat Egeli’nin iki kolunda, kalçasında ve bacağında kırıklar oluştu. Geçirdiği bir dizi ameliyatlardan sonra elini bile kıpırdatamayan Egeli’nin temel ihtiyaçları ailesi tarafından karşılandı. Egeli, yapılan tetkiklerden sonra fizik tedavi için sedye ile Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 ay yatarak tedavi gören Suat Egeli, elektroterapi, ergoterapi, akıllı egzersiz cihazı, su içi egzersiz ve diğer fizik tedavi yöntemleriyle kısa sürede ayağa kalkmayı başardı. Temel ihtiyaçlarını kendi görmeye başlayan Egeli, egzersiz programları ve azmiyle bütün sıkıntılarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

Hastanın ayağa kalkacağına inancının kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, “Yüksekten düşme sonrasında her iki ön kolda ve sol kalçada kırığı oluşmuştu. Aynı zamanda sol kalça kırığına bağlı olarak siyatik sinir hasarı vardı. Bize sedye ile geldi. Kendi başına hiçbir şey yapamıyordu. Yemeğini yemesinden şahsi temizliğine kadar her şeyi başkalarının yardımı ile yapıyordu. Tabii ameliyatlarını olduktan sonra biz erken dönemde rehabilitasyon programına aldık. Bu program içerisinde yaklaşık 2 ay yatarak tedavi gördü. Daha sonra ayaktan tedavilerine devam ettik. Çok ağrısı olduğu için ağrısını kontrol altına almak maksadıyla kaslarındaki güçsüzlüğünü gidermek için bazı tedaviler uyguladık. Fizyoterapistler eşliğinde akıllı egzersiz cihazlarımızla, su içi egzersiz programlarıyla Suat’ı yürütmeyi başardık. Tabii argo terapi dediğimiz daha el ince becerilerini geliştirmek adına, ellerini fonksiyonel kullanması için bir takım tedaviler yürüttük. Bu tedaviler sonucunda şu anda hastamız bağımsız yürüyebiliyor, her iki elini kullanabiliyor, günlük hayatını bağımsız bir şekilde devam ettiriyor” dedi.

2 yıl önce yaşadığı talihsiz olayı anlatırken o anı tekrar yaşayan Suat Egeli ise “İki kol bileyim ve kalçam yerinden çıkarak kırıldı. Ayrıca bu kırılmalara bağlı sinir hasarı oluştu. Buna bağlı ameliyatlar geçirdim. Sol bileğime platin takıldı. Kalça kısmına çiviler ve zincir halka takıldı. Hiçbir yerimi kıpırdatamıyordum. Bunun haricinde kas ağrılarım, ağızdan kan gelme gibi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yaşadığım acı dolu 3 ayın sonunda Romatem Hastanesi’ne geldim. Yaklaşık 2 ay boyunca yatarak tedavi gördüm. Kısa sürede yürümeye başladım. 15 aydır da sürekli gelip burada tedavimi oluyorum. Şu anda ellerimi kullanabiliyorum. Kendi başıma yürüyebiliyorum. Yaşadığım çok kötü bir olaydı, elimi bile kıpırdatamıyordum. Şu anda çok mutluyum. Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

(Abdullah Çibir/İHA)