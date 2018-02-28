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Hafta tatilinde sırtında çantayla Türkiye’yi geziyor

Bursalı doğa aşığı Yusuf Ali Arslan, haftalık izinlerini sırtına taktığı çantasıyla otostopla tüm Türkiye’yi gezerek geçiriyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:23
Hafta tatilinde sırtında çantayla Türkiye’yi geziyor

Bursalı doğa aşığı Yusuf Ali Arslan, haftalık izinlerini sırtına taktığı çantasıyla otostopla tüm Türkiye’yi gezerek geçiriyor.

Sırtına taktığı çantasında bulunan çadırıyla tüm haftalık izinlerinde doğayla iç içe bir hayat yaşayan Yusuf Ali Arslan, çektiği birbirinden güzel fotoğrafları ’Gezginin Karesi’ adlı sosyal paylaşım sitesinde paylaşıyor. Her biri kartpostalları aratmayan fotoğrafları onun gibi doğayla iç içe yaşamayı hayal edip dışarıya çıkamayan on binlerce kişi iç çekerek takip ediyor.

Çocukluğundan itibaren hep hayalinin sırtına çantasını alarak doğayla baş başa yaşamak olduğunu ifade eden Arslan, "Doğa benim hayatımın bir parçası Bursa’da gece muhabiri olarak çalışıyorum. Haftalık izinlerimi ise sırtıma taktığım çantamla doğayla iç içe geçiriyorum. Kışın Uludağ ve çevre illere giderek kamp atıyorum. Yazın ise Türkiye’nin farklı illerine otostopla giderek doğal güzelliklerinin keyfini çıkartıyorum. Gezilerimde çektiğim fotoğrafları Gezginin Karesi adlı sosyal paylaşım sitemden paylaşıyorum. On binlerce takipçim var herkes bana ’biz de böyle hayat yaşamak istiyoruz ama cesaret edemiyoruz’ diye mesaj atıyor. Ben de doğaya ve gezmeye gönüllü olanlara tecrübelerimi ve neler yapmaları gerek konusunda yönlendiriyorum. Doğa benim yaşam tarzım, onsuz yaşayamam" dedi.

(Burak Türker/İHA)
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