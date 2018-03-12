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Engelli genç en büyük hayaline kavuştu

Polis olmak isteyen engelli gencin hayalini Osmaniye Emniyeti gerçekleştirdi.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:40

Polis olmak isteyen engelli gencin hayalini Osmaniye Emniyeti gerçekleştirdi.

Osmaniye’de ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Talha Tozluklu, polis üniforması giyip ekip arabasıyla devriyeye çıktı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından babası ve kardeşiyle birlikte evinden alınan engelli genç, ilk olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Engelli genç, Özel Harekat polisleri tarafından “Başkomiserim hoş geldiniz” denilerek polis selamıyla karşılandı. Emniyetin kullandığı araçları yakından tanıyan Talha’nın zırhlı araçlar ve TOMA’lar dikkatini çekti. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan güvenlik güçlerine başarılar dileyen Başkomiser Tozluklu, onlar için dua etti. Talha Tozluklu, “Afrin’deki askerlerimize selam gönderiyorum. Allah’ım onları korusun. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM POLİS ARACIYLA DEVRİYEYE ÇIKMAKTI"

Özel Harekat polisleri ile bir süre sohbet eden engelli genç, buradan şehir polis kamerası (MOBESE) merkezine geçti, şehir polis kameralarına yansıyan görüntüleri izledi ve merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Araçların nasıl takip edildiğini soran Talha, Yediocak İlkokulu önündeki şehir polis kamerası noktasından evlerinin bulunduğu caddeyi ve mahalle esnafını izledi.

Devriye aracında duygu ve düşüncülerini aktaran Tozluklu, “Benin en büyük hayalim gerçekleştiriliyor. En büyük hayalim polis aracıyla devriyeye çıkmaktı. Buradan tüm polislerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ı da makamında ziyaret eden Talha, en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Gökduman’a teşekkür etti.

(İHA)
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