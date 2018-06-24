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Düğünden önce sandığa

Bursa’da çiçeği burnunda bir çift, düğün öncesi sandığa koşarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Gelinlik ve damatlıkla genç çifti sandıkta görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

24 Haziran 2018 Pazar 13:18
Düğünden önce sandığa

Bursa’da çiçeği burnunda bir çift, düğün öncesi sandığa koşarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Gelinlik ve damatlıkla genç çifti sandıkta görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde oturan Seyhan Ok (32) Engin Gençeli (35), 6 ay önce nikah için bugüne tarih aldı. Düğün hazırlıklarını tamamlayan çift, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi ile düğün tarihi aynı güne denk gelince şaşkınlık yaşadı. Nikahın iptal olma ihtimali üzerine belediye ile görüşen çift, normal yaşamın devam edeceği haberini alınca düğünlerini ertelemedi. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan çift, nikah öncesi oy kullanacakları Yolçatı Şehit Coşkun Çalı İlkokulunun yolunu tuttu. Gelinlik ve damatlıkla genç çifti karşısında görenler ise sürpriz yaşadı.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten çiçeği burnunda gelin Seyhan Ok, "Çok mutluyum. Bugün çifte düğün yaşıyoruz. Düğünü ertelemeden vatandaşlık görevini yerine getirerek oyumuzu kullanıyoruz" diye konuştu.

1357 nolu sandıkta oyunu kullanan gelin, daha sonra düğün için nikah salonunun yolunu tuttu.

(İHA)
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