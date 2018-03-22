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Down sendromlu Kübra en büyük hayaline kavuştu

En büyük hayali gelinlik giymek olan Down sendromlu 20 yaşındaki kübra Sancar, telli duvaklı gelin oldu. 21 Mart Dünya Down Sendromlular farkındalık gününde davullu zurnalı düğün eşliğinde gelinlik giyen genç kız duygusal anlar yaşadı.

22 Mart 2018 Perşembe 13:12
Down sendromlu Kübra en büyük hayaline kavuştu

En büyük hayali gelinlik giymek olan Down sendromlu 20 yaşındaki kübra Sancar, telli duvaklı gelin oldu. 21 Mart Dünya Down Sendromlular farkındalık gününde davullu zurnalı düğün eşliğinde gelinlik giyen genç kız duygusal anlar yaşadı.

Esenyurt’ta yaşayan Down Sendromlu 20 yaşındaki Kübra Sancar’ın en büyük hayali telli duvaklı gelin olmaktı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık gününde Esenyurt Belediyesi genç kızın hayalini gerçek kıldı. Kübra Sancar, eski manken şimdi tasarımcılık yapan Ebru Şancı’nın tasarlayıp diktiği gelinliği giydi. Sancar evinin önünde davullu zurnalı tören düzenlendi. Törene davul ve zurna eşliğinde gelen genç kızı mahalleli alkış yağmuruna tuttu. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Sancar törende duygusal anlar yaşadı. Tören sırasında mahalleden geçmekte olan başka bir down sendromlu 21 yaşındaki Caner Yandı ile dans etti. Daha sonra Sancar Esenyurt Belediyesi tarafından tahsis edilen araç ile nikah salonuna gitti.

TEMSİLİ NİKAH KIYIP, DOYASIYA EĞLENDİ

Salona Esenyurt Belediye Başkanı; Ali Murat Alatepe ile birlikte giren genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu. Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe ile kıyılan formalite nikah sonrası mutluluğunu salondakilere öpücük yollayarak gösterdi. Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ise Alatepe ve Sancar’ın yüzük kurdelesini kesti. Genç kız gelin çiçeğini de attıktan sonra Başkan Alatepe ,ile dans etti. Genç kızı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan ailesi ve sevenleri doyasıya eğlendi.

(İHA)
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