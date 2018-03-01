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Demir doğrama ustaları tarafından 2 ayda yapıldı

Tokat’tın Reşadiye ilçesinde demir doğrama ustalarıı Cevdet Yakar ve Osman Coşkun, kendi imkanlarıyla otomatik halı yıkama makinesi üretti.

01 Mart 2018 Perşembe 13:09

Tokat’tın Reşadiye ilçesinde demir doğrama ustalarıı Cevdet Yakar ve Osman Coşkun, kendi imkanlarıyla otomatik halı yıkama makinesi üretti.

Sanayi sitesinde demir doğrama dükkanlarında ustalık yapan iki usta yaklaşık 2 ay süre içerisinde topladıkları malzemelerle otomatik halı yıkama makinesi yaptı. Ürettikleri makineyi satmayı hedeflediklerini belirten iki arkadaş, amaçlarının seri üretim olduğunu söyledi.

Doğrama ustası Cevdet Yakar, "Sanayide otomatik halı yıkama makinesini kısıtlı imkanlarla yaptık. İki ay gibi bir sürede imal ettik. Normalde bir ayda üretebileceğimiz bir makine ama malzeme sıkıntısı çektik. Seri üretim için devletten teşvik bekliyoruz. Şu anda biz kısıtlı imkanlarla yaptık. Amacımız seri üretim yapmaktır" dedi.

Otomatik halı yıkama makinesini yakından inceleyen Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Cevdet Yakar ve Osman Coşkun’u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

(Hasan Ay/İHA)
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