Çocukluk hayalini 63 yaşında gerçekleştirdi

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Mahir Sönmez, çocukken kurduğu maket atölyesi hayalini 63 yaşında gerçekleştirdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde ikamet eden Mahir Sönmez, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sönmez, evinin bahçesine kurduğu atölyede kestiği ağaç parçalarıyla geleneksel ürünlerin maketini yapıyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mahir Sönmez, küçükken kurduğu hayalini iş yoğunluğundan dolayı bir türlü gerçekleştiremediğini belirtti. İş yoğunluğu ve imkansızlıktan hayalini gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Sönmez, geçtiğimiz yıl bahçesinde kurduğu küçük atölyede yaptığı maketlerle mutlu olduğunu söyledi.

"BİR TÜRLÜ İMKAN BULAMADIM"

Küçük atölyesinde son bir yılda geleneksel tarım ürünlerden yaklaşık 50 maket yaptığını anlatan Sönmez, “Çocukluğumdan bu yana tarım işlerini yapmaya isteğim vardı. Malzeme ve imkanlarım olursa daha güzel işler yapacağıma inanıyorum. 12 yaşındayken ahşap işlerine merak sarmıştım, ancak bir türlü imkan bulamadım. Daha sonra ahşaptan malzemeler yaptım. Tarım malzemelerine merakım olduğundan ve sadece bildiğim malzemeler bunlar olduğu için bu maketleri yaptım” dedi.

TORUNLARINA HEDİYE EDİYOR

Yaptığı birçok maketi torunlarına hediye ettiğini dile getiren Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş yerindeyken ve çarşıya gittiğim zamanlarda canım sıkılıyordu. Bende evimin bahçesinde kendime bir atölye kurdum. Kafama göre tasarladım ve bir düzene oturtmaya çalıştım. Torunlarım bazı parçaları okula götürüyor. Yaptığım bir kısım ahşap malzemeleri de torunlarıma hediye ettim. Bazen de merak edip bakıyorlar, ben de onlara tarif ediyorum. Genel anlamda ailemizde bu tür el işlerine karşı bir istek var.”

“ŞU AN 50 PARÇA ESER YAPTIM”

El değirmeninden traktöre, öküz arabasından sabana, yayıktan bebek beşiğine yaklaşık 50 maket yaptığını sözlerine ekleyen Sönmez, “Çocukluğumdan beri böyle bir şey istiyordum, ama boş zamanım yoktu. Sıkılıyordum, ancak fırsat bulamıyordum. Ancak bu yıl daha rahat bir şekilde kendime ayıracak zaman buldum. Şu ana kadar traktör, beşik, kılıç, yayık, soba, tandır yaptım. Eğer yetkililer tarafından bana bir imkan sunulursa, ömrüm yetene kadar bu işleri yaparım” diye konuştu.

(İHA)