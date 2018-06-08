Cam kemik hastası görme engelli Mehmet’in karne sevinci

Konya’da evde eğitim alan 12 yaşındaki cam kemik hastası görme engelli Mehmet Akdemir, kendisi gibi görme engelli öğretmeninin elinden karnesini alarak orta okuldan mezun olup liseye geçti.

Doğuştan görme engelli ve cam kemik hastası Mehmet Akdemir, kalkamadığı hasta yatağında haftada 3 gün ders alıyor. Görme engelli öğretmeni Serkan Kara’nın (38) anlatımıyla sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik gibi temel dersleri öğrenen Mehmet, bugün verilen karne ile ortaokulu bitirerek liseye geçti. Karne ile birlikte takdir belgesi de verilen Mehmet, sınıfını birincilikle bitirdi.

6 yıldır Mehmet Akdemir’e eğitim veren Öğretmen Serkan Kara, öğrencisinin her dönemde yüksek ortalama ile sınıfı bitirdiğini belirterek, "Süreç 6 sene önce başladı bizim Mehmet ile sevdamız, Mehmet ile yolculuğumuz. Normal çocuklardan hiçbir şekilde ayırmadan müfredata göre işledik. Mehmet de kapasitesi ve zekiliğinin vermiş olduğu şartlarla 8. sınıfa geldik. Geçen haftada liselere giriş sınavımız vardı. Mehmet çok başarılı bir öğrenci algıları açık, kapasitesi yüksek olan üst seviyede bir öğrencimiz. 8. sınıfı bitirdik. Lisede de devam eder meslek sahibi üniversitelere katılmalarını sağlayacak bir eğitim veririz inşallah. Takdir aldı Mehmet, her sene başarı düzeyi yüksek. İlkokul 4. sınıftan beri takdir ve teşekkür alıyor. 4. sınıflardan şimdiye kadar bütün dönemlerde 95 ortalama ile takdir aldı” şeklinde konuştu.

"ANNEM, BABAM, ÖĞRETMENİM HERKES DESTEK OLDU”

8. sınıfı bitirip liseye geçen Mehmet Akdemir, kendisine annesinin, babasının, öğretmeninin ve herkesin destek olduğunu ifade etti. Akdemir, "Sevinçliyim yani düşünüyordum takdir alacağımı. Sınavda çok şaşırdım ilk defa sınav oldum. Çok zor sorular soruyorlar sınavda ama şükür inkılap tarihi ve din kültürü ve diğer dersleri geçtim. En sevdiğim ders din kültürü bir de inkılap tarihi. Mutluyum yani. Bana herkes destek oldu. Annem, babam, öğretmenim herkes destek oldu. Allah razı olsun onlardan. Cumhurbaşkanımızdan ricam lisede de gelsin öğretmenim. Hep böyle takdir alırım hep böyle gider” dedi.

MEHMET’İN EN BÜYÜK İSTEĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen Akdemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyorum. Onu Şeb-i Arus törenlerinde görmüştüm, 2012 yılında beraber fotoğraf çektirmiştik. Ben de Cumhurbaşkanımızla bir daha görüşmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan ricam lisede yine bu öğretmenimiz gelsin. Derslerim hep böyle iyi gider takdir alırım. Bu sınavı da kazanırım, üniversiteyi de kazanırım istediğim meslek olur inşallah. En çok istediğim meslekte radyoculuk, gazetecilik ve seslendirme sanatçısı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

(Mustafa Beşer - Davut Has /İHA)