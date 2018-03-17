Ayağını sıkan ortezi kendi yöntemiyle kullanmaya çalışıyor

İzmir’de doğuştan kaval kemiği bulunmayan, 56 kez ameliyat olan ve ortez kullanan 13 yaşındaki Kader, ailesinin maddi imkansızlıklarından dolayı yeni ortez alamıyor. Ayağını sıkan ortezlerini genişletmek için kendince yöntem geliştiren küçük kız yetkililerden yardım bekliyor.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Hafize Lenk (32) ile Bahri Lenk (40) çiftinin 13 yaşındaki kızları Kader Lenk, tıp dilinde tibia annesi olarak bilinen kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldi. Tek çaresi dizlerinden aşağısının kesilmesi olan hastalıkta, bacaklarının kesilmesini istemeyen aile yıllardır kızlarının ortez takarak yaşamını sürdürmesini sağladı. Ancak Kader’in gelişme aşamasında olması ve kullandığı ortez cihazların 6 ayda bir değişmesi sebebiyle aile maddi yıkım yaşadı. Evlerine haciz gelmesi ve ailesinin ortez alamayacak durumda olmasından dolayı küçük Kader ise ayaklarını sıkan ortezlerini genişletmek için kendince yöntem geliştirdi. Zor durumda olduklarını belirten aile yetkililere seslenerek, yardım istedi.

“EVİMİZE HACİZ GELDİ, ELİMİZDEN HİÇBİR ŞEY GELMİYOR”

Kızının 13 yıl boyunca tam 56 kere riskli ameliyatlar geçirdiğini anlatan anne Hafize Lenk, "Bu ameliyatların birçoğunda da kendi canını hiçe sayarak aldı doktorlar ameliyata. Bu zamana kadar kızım çok şeyler atlattı. Biz psikolojik olarak çöktük, o zaten sağlık açısından çöktü. 56 kere ameliyat geçirdiği için baya bir yıprandık, bütçe olarak da çok yıprandık. Çok iyiydi durumumuz, her istediği yapabiliyorduk ama yaklaşık 3 yıldan beri ne onun istediklerini ne kendi isteklerimizi yapabiliyoruz. Haciz geldi evimize, eşimin maaşına haciz koydular. Aldığı asgari ücret ve maaşının 4’te birini aldıkları zaman zaten evimiz kira ihtiyaçları karşılayamıyoruz. Kızımın isteklerini karşılayamıyoruz. O yüzden çok üzülüyor ve o üzüldüğünde biz daha çok üzülüyoruz. Elimizden gelen yapabileceğimiz bir şey yok. Ben yapılabilecek bir şey varsa onu istiyorum" ifadelerini kullandı.

"CİHAZLARI 6 AYDA BİR DEĞİŞİYOR, YETEMİYORUZ"

Kızının gelişim çağında olduğunu ve kullandığı ortezlerin 6 ayda bir değiştiğini aktaran anne Lenk, "Kullanmamız gereken ortezlerimiz var. Onun da devlet fazlasını karşılamıyor, biz kendi çabamızla karşılamaya çalıştık ama artık bizde de yok. Yetemiyoruz. Bir cihazın fiyatı 10 bin lira ama 6 ayda bir değiştiği için biz bunu senelik yemeyip içmeyip biriktirmek zorundayız. Ama artık yetemiyoruz, yok çünkü olmayan şeyi nasıl yettireceğiz. Evimiz kira, yeri geldiğinde boğazımızdan kesiyoruz ve onun isteklerini almaya çalışıyoruz ama yetmiyor. En azından kızımın şu sağlık ihtiyaçlarının giderilmesini ve bu hacizin üzerimizden kaldırılmasını, borçlarımızın ödenmesini istiyorum. Eğer borçlarımız ödenirse biz biraz daha feraha olacağız. Ama şu anda hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç kullandığını belirten anne Hafize Lenk, "Anne olarak da normal bir insan olarak da çok çöküşteyim şu anda. Ayakta duramıyorum, durmaya çalışıyorum ama duramıyorum" dedi.

"BU ORTEZLERİ DEVLETİN KARŞILAMASINI İSTİYORUM"

Ortezleri karşılamak için maddi durumları el vermeyen birçok aile olduğunu dile getiren Hafize Lenk, "Kimisi tefecilerden borç alarak ortezleri almaya çalışıyor. Aynı hastanede, aynı hastalıkta olup da aynı yatakta yattığımız kişiler var. O yüzden bunları devletin karşılamasını istiyorum. Bizden sıfır para alarak devletin karşılamasını istiyorum. Protezler de yaşı küçük olduğu için kullanmıyor. Kullanabilir ama yaşı küçük ve sürekli değişmesi gerekecek. Onların da fiyatları 15-20 bin liradan başlıyor. Her ay değiştireceksin ve onları da karşılamıyor. Onu yaptın karşılamıyor bunu yaptın bunu karşılamıyor. Zaten protez olarak da ortez olarak da karşılamıyor yani ne yapacağız biz inanın bilmiyorum” diye konuştu.

Ailesinin ayağına giydiği ortezleri artık alamaması üzerine kendince yöntem geliştiren Kader Lenk ise, bir lastik yardımıyla ortezlerini genişletmeye çalıştı. Küçük Kader, "Ayakkabılarım sıktığı için daha çok gevşek dursun diye lastik takıyorum ve daha kolay oluyor" dedi.

"HASTANEYE GİDE GELE DOKTORLUĞU ÖĞRENDİM"

Yıllardır hastaneye gide gele yaşadıklarından dolayı doktor olmak istediğini dile getiren Kader Lenk, "Annemle babam benim istediğim her şeyi almak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Onların da üzülmesini istemiyorum. Yardım edilirse en çok zaten ben sevinirim. Annemle babamın her gün bana yardımcı olmalarına seviniyorum. İyi ki benim annem ve babam diyebilirim, onları çok seviyorum. Ben doktor olmak istiyorum çünkü hastaneye gide gele öğrendim doktorluğu. Tam 56 kez ameliyat oldum. Benim gibi olan çocuklara yardım etmek istiyorum, o yüzden doktor olacağım" diye konuştu.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri/İHA)