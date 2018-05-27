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Atık mermerler sanata dönüşüyor

Dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne çürüğü mermerlerin atıkları da artık sanata dönüşüyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 16:57

Dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne çürüğü mermerlerin atıkları da artık sanata dönüşüyor.

Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından dünyada sadece Elazığ’da bulunan vişne çürüğü mermerini işlemek için kurs açıldı. 20 kursiyerin eğitim aldığı mermer işlemeciliği kursunda atık mermerler değerlendirilerek, süs, ev ve büro eşyası yapılıyor. Kurs sayesinden kursiyerler hem iş öğrenirken hem de günlük verilen ücretle ekonomilerine katkı sağlıyor. 6 aylık eğitimin ardından kursiyerlerin aynı zamanda destek alabilecekleri sertifikaya kavuşacağı belirtildi.

Mermer üzerine iş ve işlem yaptıklarını belirten El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, “Elazığ’a has bir mermerimiz var. Bu mermer, Alacakaya bölgesinde çıkan vişne çürüğü mermerimizdir. Bununla ilgili biz de elimizi taşın altına koyduk. Artık mermerleri biz alıp değerlendiriyoruz. Organize sanayideki mermer çöplüğündeki atık mermerleri gerekli izinleri alarak alıyoruz. Onları burada küçük ev ve büro aksesuarları yapıp halkımıza sunuyoruz. Satışını yapıp kursiyerlerimize ve kurumumuza gelir olarak kaydediyoruz” dedi.

(İHA)
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