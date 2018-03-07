Kastamonu’da atama bekleyen öğretmen, sarımsak tarlasında çalışarak harçlığını çıkartıyor.

‘Beyaz altın’ olarak adlandırılan ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Taşköprü sarımsağının ekimi Kastamonu’da başladı. Bu kapsamda atama bekleyen öğretmen adayı, evde oturmak yerine sarımsak tarlasında çalışarak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de harçlığını çıkartıyor.

Sinop Üniversitesi Konaklama ve İşletmeciliği Bölümünü okuyan öğretmen adayı Nilgün Ulusoy, “Babam, beni bu sarımsak sayesinde okuttu ve bu bölgede bir sürü insan gelirini bu sarımsaktan sağlıyor, çocuklarını bu sarımsaktan gelen parayla okutuyor. Bu yıl sarımsak para etmediği için çoğu insan çocuklarını istediği şekilde okutamadı” dedi.

Dışarıdan gelen sarımsakların, özellikle Taşköprü sarımsağının kalitesini düşürdüğünü söyleyen Nilgün Ulusoy, “Bu sene çoğu çiftçimiz zarar etti. Çoğu sarımsak üreticisi, sarımsak para etmediği için sarımsağını çaya döktü. Mazot ücretleri aldı başını gitti. Bu sarımsak dikimi maalesef traktörlerle oluyor. Sarımsak ekimi için bir sürü yevmiyeci çalıştırıyoruz. Bir işçinin parası 65 TL. Sarımsak ekimi için 20 kişi getirse tarlasında çalıştırsa kendi gelirinden çok zararı oluyor. Bu yüzden çiftçilerimiz çok mağdur. Bu yüzden sarımsağımızın tüm dünyada duyurulmasını istiyoruz. Dışarıdan gelen sarımsağında dışarıdan gelmemesini istiyoruz. Bizim sarımsağımız gayet iyi ve kaliteli sarımsak” diye konuştu.

Kastamonu’nun, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Ulusoy, “Taşköprü’de, sarımsağım başkentidir. Hiçbir yer bu Taşköprü sarımsağının kalitesinin yerini tutamaz. Bu böyle bilinsin” şeklinde konuştu.

Formasyon eğitimi aldığını ve öğretmenlik için atama beklediğini anlatan Ulusoy, şunları kaydetti: “Ben, şuanda Konaklama ve İşletmeciliği Bölümüyle ilgili formasyon eğitimi alıyorum. 2-3 yıl öncesine 5 yıl kadar atama yok dendi bize. Az çok atama oluyor ama daha çok atama yapılmasını istiyoruz. Bizler mağdur olmayalım, bizler boş yere okumuyoruz. Babamız bu sarımsağı ekerek bizi ne zorluklarla okutuyor. Buradan da yetkililere de çağrıda bulunmak istiyorum, okumaya hevesi olan kişilerin hevesini kırmasınlar. Bizler, bir şekilde bir yerlerden atama bekliyoruz. Başka bir umudumuz yok. Geldim burada tarlada çalışıyorum. Şu anda öğretmenlik yapmam gerekirken harçlığımı tarlada sarımsak ekerek buradan çıkartıyorum”

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)