Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116994
ALTIN
162.289
DOLAR
3.8135
STERLİN
5.2582
EURO
4.6966
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Askere gidebilmek için 42 kilo zayıfladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde sıhhi tesisat işi yapan Bayram Batmaz, askere gitmek için bir yılda 42 kilo zayıflayıp 90 kiloya düştü.

02 Mart 2018 Cuma 12:14
Askere gidebilmek için 42 kilo zayıfladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde sıhhi tesisat işi yapan Bayram Batmaz, askere gitmek için bir yılda 42 kilo zayıflayıp 90 kiloya düştü.

Batmaz, ticari faaliyetlerinin yanı sıra Simav Eynal Mehter takımında ’Cevgen’ olarak görev yapıyor. Simav’a bağlı Demirci Beldesi’nin Öreğler mahallesinde yaşayan Mustafa ve Aysel Batmaz çiftinin 21 yaşındaki oğlu Bayram Batmaz, fazla kilolarından kurtulduktan sonra yapılan askerlik muayenesinden olumlu rapor aldığını ifade etti. Batmaz “Geçen yıl Simav Askerlik Şubesi’ne muayenem için gittim, tartıda sınıfta kaldım, çünkü 132 kilo idim. Askerliğe elverişsizlik raporu aldığım için çok üzüldüm. Düşündüm ki, bu durumum bana engel değil. Zayıflama merkezlerine gitmeden, kafamdaki vatan sevgisi, bayrak sevgisi, asker olma hayaliyle zayıflamayı başardım. İçimdeki asker olma heyecanı ve sevinci beni bu hale getirdi, zayıflamama yardımcı oldu. Şu anda taşı sıksam suyunu çıkarırım. Mayıs ayında askere gideceğim için çok mutluyum. Şu anda 90 kiloya kadar düştüm. Sınır dışı operasyonlarında şehit olan ağabeylerimin ve kardeşlerimin yanında olmayı istedim. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. ’Bekle beni Afrin, ben de geliyorum’” diye konuştu.

(Mehmet Emin İncekulak/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöpten çıkardı, koleksiyon yaptı
Çöpten çıkardı, koleksiyon yaptı
Amerika’da okudu, 5 dil biliyor, evsizlerle kalıyor
Amerika’da okudu, 5 dil biliyor, evsizlerle kalıyor
Yakılsın diye verilen kitapları satarak harçlığını çıkartıyor
Yakılsın diye verilen kitapları satarak harçlığını çıkartıyor
"İki yıldan beri ilk defa huzurla uyudum"
"İki yıldan beri ilk defa huzurla uyudum"
Demir doğrama ustaları tarafından 2 ayda yapıldı
Demir doğrama ustaları tarafından 2 ayda yapıldı
Elazığlı Yuri Boyka
Elazığlı Yuri Boyka
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim