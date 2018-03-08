Arkadaşına böbreğini bağışladı

İzmir’de “Dost kara günde belli olur” dedirten iki kadının dayanışması, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hem de Dünya Böbrek Günü’nde böbrek kardeşliğine dönüştü.

İzmir’de yaşayan bir çocuk annesi Derya Özdemir, diyalize bağlı eski iş arkadaşı Filiz Doğan Bilgin’e bir böbreğini bağışladı. Doğuştan Vezikoüreteral Reflü (VUR) hastası olan 24 yaşındaki Filiz Doğan Bilgin, yüksek tansiyon nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliğinin olduğu ortaya çıktı. Ailesinde uygun donör bulamayınca, 3 yıl diyaliz makinesine bağlı kaldı. Ümitlerinin tükenmeye başladığı an 10 yıllık arkadaşı Derya Özdemir kendisine umut oldu. Hastalık yüzünden farklı şehirlerde yaşayan ve hastalık yüzünden görüşemeyen iki iyi arkadaş, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hem de Dünya Böbrek Günü’nde böbrek kardeşi oldu. İki arkadaş artık istedikleri an birbirlerinin yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

“KADINLAR ÖLMESİN”

Arkadaşına böbreğini bir saniye bile düşünmeden verdiğini anlatan Derya Özdemir (31), “Düşündüğümden daha kolay geçti. Korkularım vardı ama umduğum gibi değil çok rahat ve çok başarılı. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Arkadaşımla da görüştüm onun da keyfi yerinde ve gayet iyi. Daha da iyi olacağız inşallah. Ben gerçekten içimden gelen ve gönlümden ne geçiyorsa onu yaptım. Korkularım vardı tabi ki ama bunu yendim. Türkiye’de bu kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı bu dönemde inşallah bir nebze de olsa insanların gönlüne ruhuna ilişmiş olurum inşallah. Kadınlar ölmesin” dedi.

“O CENNETE GİRMEDEN BEN CENNETE GİRMEYECEĞİM”

Ameliyata girmeden önce son kez diyalize girdiğini ve ameliyattan sonra bambaşka bir hayata uyandığını anlatan Filiz Doğan Bilgin de kendini çok iyi hissettiğini arkadaşı sayesinde yeninden doğduğunu dile getirdi. Arkadaşının yaptığı bu iyiliğin hiçbir şekilde karşılığının olmadığını belirten Bilgin, “Arkadaşım binlerce kez şükürler olsun. O cennete girmeden ben cennete girmek istemiyorum: bana yaptığının hiçbir şekilde karşılığı yok. Bana yeniden hayat verdi. Kadınlar birbirine destek olsun. Gerçekten bir can veriyorsunuz. Bunun en iyi kadınların anladığını düşünüyorum Daha merhametli ve daha duyarlılar. Lütfen çevrenizdeki benim gibi olan hastaları yok görmeyin. Gerçekten korkulacak bir şey değil ve hiçbir riski yok. O yüzden birbirimize yardı cı olalım. Bedenen, dille ya da bu şekilde organ nakliyle birbirimize destek olalım: ben çok mutluyum, çok iyiyim binlerce kez şükürler olsun . Arkadaşım seni çok seviyorum” diye konuştu.

“BİR KADIN DOKTOR OLARAK BU DAYANIŞMAYI GÖRMEK AYRI BİR GURUR”

Filiz Doğan Bilgin ve Derya Özdemir, İzmir Kent Hastanesi’nde Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan oluşan ekip tarafından nakil gerçekleşirken, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan iki arkadaşın da durumlarının çok iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Çok şükür iyiler, alıcımız da vericimiz de gayet sağlıklılar. Böbrekleri de gayet güzel çalışıyor. Başarılı bir operasyon geçirdik ve inşallah devamında da böyle sürdüreceğiz. Genel gözlemimiz kadınların çok daha fedakar olduğu böbrek bağışlamada. Erkek ve kadınların hastalanma oranları benzer olsa da genellikle vericilerimizin çoğunu kadınlardan çıktığını söylemek lazım. Hele ki kadın doktor olarak böyle bir kadın dayanışması görmek çok gurur verici.”

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri /İHA)