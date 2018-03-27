55 yıllık baba mesleğini sürdürüyor

Kars’ta 10 yaşında babasının yanında öğrendiği müzik aletleri yapımını 55 yıldır teknolojiye inat sürdüren Salih Şahin, "Tar’ın Türkiye’deki tek atölyesi burada" dedi.

Babası Şahin Kara Şahin’den öğrendiği tar ve saz yapımını 55 yıldır sürdüren Salih Şahin, geçen süre içerisinde işini öğretecek eleman bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde müzik aleti yapan, çalan ve söyleyen tek kişi olma unvanını da elinde bulunduran 65 yaşındaki Şahin, teknolojiye rağmen ayakta durarak sanatını sürdürüyor. Şahin, kendisinden sonra bu mesleği sürdürecek gençlerin olmamasından kaygı duyuyor.

Eski Belediye İşhanı’nda kendisine ait atölyede tar ve saz yapan Şahin, gençlerden mesleği öğrenmelerini ve gelecek nesillere de bu mesleği taşımalarını istedi.

"BEN BU MESLEĞİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Mesleği 55 yıldır yaptığını ifade eden Salih Şahin, "Ben bu mesleği yaklaşık 60 yıldır yapıyorum. Baba mesleği, babamdan öğrendim. Babam da gençliğinde bu işe meraklı olduğu için saz çalmayı öğrenmiş, İstanbul’da Agop Usta diye birisiyle beraber çalışmıştı. Daha sonra Kars’a geldi bu imalathaneyi açtı. Biz de küçükken babamın yanında çalıştık. Bir taraftan müziği uyguluyordu, yörede türkülerimizi derliyordu. Bir taraftan da müzik aleti yapıyordu. Yapımını bize öğretiyordu. Ben de ondan öğrendim. Biraz üzerine koyduk bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"TAR’IN ATÖLYESİ TÜRKİYE’DE TEK KARS’TA"

Azerbaycan müzik aleti olan tarın Türkiye’de tek atölyesinin Kars’ta olduğuna dikkat çeken Salih Şahin, "Tar’ın tek Türkiye’de atölyesi bizim burada, Tar Kafkas bölgesinin enstrümantalidir. Burada yaygın olarak uygulanıyor. Ben tarın çeşitlerini de yapıyorum. Başka çeşitlerini deniyorum. Sazın başka çeşitlerini deniyorum. Ben de ondan esinlenerek Kafkas bölgesinin enstrümantallerinin tamirini yapıyorum. Zaman zaman imalatını yapıyorum. Bu mesleği babadan öğrendim. Bunun kaybolmaması için büyük çaba sarf ediyorum. Bu mesleğin kaybolmaması için, bundan bir gelir elde etmek amacıyla değil, kaybolmaması amacıyla bunu yapıyorum. Boş zamanımı burada değerlendiriyorum" ifadelerini kaydetti.

"DOĞU’DA MÜZİK ALETLERİNİ YAPAN, ÇALAN, DERLEYEN, NOTA YAPAN TEK KİŞİYİM"

Toplumda imalata fazla önem verilmediğinin altını çizen Şahin, "Toplumda imalata fazla önem verilmiyor. UNECO ile benim ortak bir çalışmam oldu. Burada bana öğretmen olarak görev verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de yine çalışmalarımız oldu. Burada bir kurs açtık. Gençlere bu mesleği yapmaları, çalmaları, icra etmeleri için kursa fazla ilgi olmadı. Çevremden zorla birkaç kişiyi getirdim. Gelen maddi olarak bakmaya çalıştı. Büyük para kazanma yolunda baktılar işe, yani o mesleği kazanmak, o mesleği yapmak, icra etmek, ortaya bir şey koymak, üretime geçmek pek gençlerin heveslendiği, mizacına uygun olmadığı bir konu, heveslenmediği bir konu, işte bunu yaygınlaştırmak lazım. Kaybolup gidiyor. Benden başka bu bölgede, doğu bölgesinde müzik aletlerini yapan, yeniden müzik aleti imal eden, değişik değişik müzik aletleri imal eden, aynı zamanda halk müziğini derleyen, kitaplaştıran, notalaştıran ve bunları albümleştiren kimse yok" şeklinde konuştu.

(Işık Çapanoğlu/İHA)