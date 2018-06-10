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450 metre yükseklikte mutluluğa ‘evet’ dediler

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde cam teras üzerinde ilk nikah kıyıldı. Çiftler, yerden 450 metre yükseklikte ‘evet’ diyerek dünya evine girdi.

10 Haziran 2018 Pazar 17:47
450 metre yükseklikte mutluluğa ‘evet’ dediler

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde cam teras üzerinde ilk nikah kıyıldı. Çiftler, yerden 450 metre yükseklikte ‘evet’ diyerek dünya evine girdi.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde Çatak Kanyonu’ndaki cam teras üzerinde ilk nikah kıyıldı. 4 Eylül 2017 tarihide İl Özel İdaresi tarafından yapılarak Çatak Kanyonu üzerinde hizmete açılan cam teras, turistlerin gözde mekanı haline gelirken, nikah kıydırmak isteyen çiftlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Gün batımını izlemek isteyen doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra çiftler de 450 metre yükseklikte cam teras üzerinde nikah kıydırmaya başladı.

Cam terasta ilk nikah ise özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Gülay Kurtcuoğlu ile özel bir şirkette işçi olarak çalışan Ali Osman Tosman arasında kıyıldı. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in kıydığı nikahta çiftler, ‘evet’ diyerek dünya evine girdi. Gelin Gülay Kurtcuoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek, “Özellikle ailem nikahın cam terasta kıyılmasını çok istedi. Ben de ilçemizin turistik bir mekanında nikahımızın kıyılmasından dolayı çok mutlu oldum” diye konuştu.

Damat Ali Osman Tosman ise, “Bu mutlu günümüzü ilçemizin turistik bir mekanında yapmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Nikahın kıyılmasının ardından çift ve misafirler, cam terasın üzerinde çiftetelli oynadı. Genç çift duygularını, “450 metre yüksekte mutluluktan uçuyoruz” diyerek paylaştı.

(Çağlar Karaset/İHA)
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