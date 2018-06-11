40 yıldır el işi ile ayakkabı yapıyor

Sinop’ta yaşayan 57 yaşındaki Recep Sarı, kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar arasında yer alan ayakkabıcılık mesleğini teknolojiye inat el emeği göz nuruyla yaşatmaya çalışıyor.

Sinop’ta ayakkabı üretimi ve tamiratı yapan ayakkabı ustası Recep Sarı, fabrika ve makinelere inat el emeği göz nuruyla günde ortalama 10 çift ayakkabı üretiyor. Sinop’un yanı sıra çeşitli illerden de müşterilerinin taleplerini karşıladığını belirten Sarı, el yapımı ayakkabı fiyatlarının 100 ile 200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Recep Sarı, "Sinop’ta da bunun ilki olduğuma inanıyorum. Çünkü Sinop’ta benden başka kimse de açmamış bildiğim kadarıyla. Tamamen el işçiliğine dayalı, tamamen deri ve birinci sınıf malzemeden ayakkabıları yapıyoruz” dedi.

"AYAK PROBLEMLERİ OLANA ÇÖZÜMÜMÜZ VAR”

Birçok ayak problemleri olan vatandaşların da çözümünün kendi atölyesinde bulanacağını belirten Sarı, "Ayağı ölçüye göre, kişiye özel, rahatsız olan ayaklardaki kişiler geliyor bize burada ölçülerini alıyoruz. Kendisine göre, zevkine göre veya beğendiği bir model oluyor o modele göre, beğendiği bir deriye göre ayakkabı yapıyoruz. Üretiyoruz. Günlük 10 çift ayakkabı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİNE DAYALI"

Recep Sarı yaptığı işin tamamen el işçiliğine dayalı olduğunu vurgulayarak, "Tamamen el işçiliğine dayalı içi dışı deri. Fiyatlar 100 liradan başlıyor, 200’e kadar çıkıyor. Ayakkabının yüzüne harcadığımız deriden dolayı fiyatlar yükseliyor" diye konuştu.

(Osman Aksu /İHA)