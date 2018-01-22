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Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü askerlik için başvurdular

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar ‘Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü asker olarak katılmak için askerlik şubesine koştu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:05
Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü askerlik için başvurdular

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş Şubesi organizasyonuyla özellikle gençlerden oluşan kalabalık, Türkiye’nin sınır dışındaki askeri operasyonlarına destek vermek ve orduya gönüllü katılmak için askerlik şubesine akın etti. Kalabalıktakiler, yanlarında getirdikleri dilekçeleri Onikişubat Askerlik Şubesine vererek askere alınmak istediklerini bildirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla “Vatan sana canım feda”, “Her Türk asker doğar” şeklinde slogan atan vatandaşlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. ‘Tekbir’ getiren grup, dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.

"ORDUMUZA VE BAŞKOMUTANIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK VERMEK İÇİN GELDİK"

Askerlik şubesi önünde açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Asım Demirdöğen, “Bu milletin kalbinden hem imanını hem de vatan sevgisini alamadılar alamayacaklar” dedi. Demirdöğen, şöyle devam etti:

“Bu şehrin evlatları kahramanlık nedir çok iyi bilir. Çünkü cumhuriyetin kuruluşunda bu topraklar yeniden işgal altına girdiğinde, bu milletin evlatları bu toprakların sahibi yeniden inisiyatif alıp sağına soluna bakmadan ben varım diyebilmişti. Şu anda yeniden inisiyatifi eline alıp küçük, büyük, yaşlı demeden askerin yanında bulunup sahaya inmiştir. Şimdi yine yeniden bu toprakların müdafaası konusunda bu vazife bize düştü. Bu kapsamda Kahramanmaraşlı gençler olarak, ordumuza ve başkomutanımız Cumhurbaşkanımıza destek vermek için, gönüllü askerler olmak için geldik. Allah’a hamd olsun, bu milletin kalbinden hem imanını hem de vatan sevgisini alamadılar alamayacaklar.”

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