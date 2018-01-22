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Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik vuruyor, teröristler kaçıyor

Zeytin Dalı Harekatı 3. gününde askeri kaynaklar 11 köyün teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:21
Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik vuruyor, teröristler kaçıyor

Zeytin Dalı Harekatı 3. gününe girerken, askeri kaynaklar 11 köyün teröristlerden temizlendiğini açıkladı. Harekatın ikinci gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kara birlikleri Afrin tarafına geçmiş, Özgür Suriye Ordusu güçleri Türk askerinin de desteğiyle ilerlemeye başlamıştı. İlerleyiş bugün de sorunsuz devam ederken, 11 köy teröristlerden temizlendi. Teröristlerin kaçışıysa sürüyor. Öte yandan, terör hedefleri obüs atışlarıyla da vurulmaya devam ediyor.

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