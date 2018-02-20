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Zekai Aksakallı Halisdemir’i alnından böyle öptü

Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ve bu uğurda şehit olan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’i alnından öptüğü anın görüntüleri ortaya çıktı.

20 Şubat 2018 Salı 09:43

Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Hain gecede kayıtta olan güvenlik kameralarından elden edilen görüntüler dava dosyasına girdi. Kahraman Astsubay Halisdemir’e "Darbeci Semih Terzi’yi vur" emrini veren ve "Bunun sonunda şehadet var" diyen Korgeneral Aksakallı’nın darbe girişiminin bastırılmasının ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına gelme anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

HALİSDEMİR’İN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ O AN

16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17’de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı’nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı’nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi’yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir’in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir’in naaşı önünde diz çöken Aksakallı’nın, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öptüğü an güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

AKSAKALLI’NIN VERDİĞİ İFADE

Dava kapsamında celse arasında ifadesi alınan Aksakallı, "Ömer Halisdemir ile 8 kez görüştüm. Semih Terzi’nin Karargah binasına geleceğini öğrendiğimiz için Terzi’nin hain olduğunu, darbeci olduğunu söyleyerek onu öldürmesi emrini verdim. Hatta bu konuşmamızda bu olayın sonunda şehadet olduğunu da belirttim ve hakkını helal etmesini istedim. O da ’Helal olsun komutanım’ dedi. Sabah komutanlığa gittiğimde şehit Ömer Halisdemir yerde yatıyordu, üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırıp alnından öptüm" demişti.

Son Güncelleme: 20.02.2018 10:31
Anahtar Kelimeler:
Zekai AksakallıÖmer HalisdemirSemih Terzi15 Temmuz
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