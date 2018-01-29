Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120275
ALTIN
163.117
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.3225
EURO
4.6702
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

"Yunanistan’dan gerekli adımları bekliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Maalesef Batı Trakya’daki soydaşlarımız azınlık haklarını hala uluslararası normların gerektirdiği şekilde kullanamamaktadır. Bu noktada her çağdaş ülkenin atması gereken adımları komşumuz Yunanistan’dan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:15
"Yunanistan’dan gerekli adımları bekliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 29 Ocak Milli Direniş Günü kapsamında açıklama yaptı. Batı Trakya Türklerinin kimliklerine dönük saldırılara karşı hak arama mücadelesini simgeleyen 29 Ocak Milli Direniş Günü’nü saygıyla andığını belirten Çavuşoğlu, "Bu gün vesilesiyle soydaşlarımızın birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını niyaz ediyorum. Maalesef Batı Trakya’daki soydaşlarımız azınlık haklarını hala uluslararası normların gerektirdiği şekilde kullanamamaktadır. Bu noktada her çağdaş ülkenin atması gereken adımları komşumuz Yunanistan’dan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İki ülke dostluğunun gereği neyse ona riayet etmeli ve istisnasız her vatandaşın tüm temel haklarını teminat altına almalıyız" dedi.

Son Güncelleme: 29.01.2018 14:05
Anahtar Kelimeler:
YunanistanHakan çavuşoğluBatı Trakya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TTB hakkında soruşturma başlatıldı
TTB hakkında soruşturma başlatıldı
FETÖ operasyonunda 24 muvazzaf askere gözaltı
FETÖ operasyonunda 24 muvazzaf askere gözaltı
Adana'da 250 kadın Afrin’e gitmek için başvuru yaptı
Adana'da 250 kadın Afrin’e gitmek için başvuru yaptı
Burseya-Darmık arası havadan vuruluyor
Burseya-Darmık arası havadan vuruluyor
Davutoğlu: “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım”
Davutoğlu: “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım”
"Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın"
"Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim