"Yeni havalimanı ilk yılında en az 70 milyon yolcu ağırlayacak"

Bakan Arslan, İhlas Haber Ajansına (İHA) havayolu ulaştırmasında gelinen son noktaya dair açıklamalarda bulundu. Arslan, Türkiye’yi dünyanın en önemli ticaret merkezi haline getirmek için son 15 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Son dönemde yapılan yatırımlar ve yasal düzenlemeler ile özellikle havacılık alanında en hızlı büyüyen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Bakan Arslan, Türkiye’nin yakın zamanda bölgenin havacılık merkezi konumuna yükseleceğini ifade etti. 15 yıllık süreçte Türkiye’de 26 olan aktif havaalanı sayısının iki kattan fazla arttırılarak 55’e ulaştığını belirten Arslan, bu kapsamda 2003’te 34 milyon olan yolcu sayısının 2016 yılı sonunda 174 milyona, 2017 yılı sonunda ise 193,3 milyon çıktığını bildirdi. Arslan, “2017 yılında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 6,9 artışla 109 milyon 600 bine, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 83 milyon 432 bine çıktı. Böylece söz konusu dönemde transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artış ile 193 milyon 318 olarak gerçekleşti. Havacılıkta taşınan yolcu sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi" diye konuştu.

"2017’DE HAVALANAN UÇAK SAYISI YAKLAŞIK 2 MİLYON"

Bakan Arslan, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının da 2016 yılına göre iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda ise yüzde 3,8 artışla 588 bin 435 olduğunu belirterek, 2017 yılında havalimanlarını kullanan uçak sayısının toplamda 1 milyon 499 bin 119 olduğunu açıkladı. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiğinin ise bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artış göstererek 413 bini geçtiğini kaydeden Arslan, “2017’de havalimanlarımızdan havalanan toplam uçak sayısı üst geçişler ile birlikte bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artışla 1 milyon 912 bin 216’ya ulaştı” ifadelerini kullandı.

"E-TİCARET, HAVAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞINI ARTIRIYOR"

Havayolunda taşınan yük miktarının toplamda 3 milyon 385 bin 522 ton olduğunu söyleyen Bakan Arslan, e-ticaretin önemine değindi. Geçen yıla göre havayolu ile taşınan yük miktarının yüzde 10 arttığının altını çizen Arslan, “E-ticaretin büyümesi ile nakliye ve taşımacılık hizmetlerinin gelişmesi birbirini tetikliyor. Bu kapsamda da havayollarının tüm şehirlerimize ulaşması ve nakliye hizmetlerinin hızlanması sayesinde e-ticaret büyüyor. E-ticarette yaşanan büyüme de tüm nakliye sektöründe olduğu gibi havayolları taşımacılığını da büyütüyor” şeklinde konuştu.

Arslan, e-ticarette yaşanan büyüme ile önümüzdeki yıllarda havacılıkta taşınan yük miktarının çok daha hızlı artmasını beklediklerinin altını çizdi.

"ARALIKTA HAVAYOLUNU 14 MİLYON YOLCU KULLANDI"

Arslan, 2017 yılı Aralık ayında havayollarını kullanan yolcu sayısının 14 milyon 163 bini geçtiğini açıkladı. Söz konusu yolcuların 9 milyon 68 bininin iç hat, 5 milyon 82 bininin ise dış hat yolcularından oluştuğunu aktaran Arslan, “Bir önceki yılın Aralık ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 18, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artış gösterdi” dedi. Söz konusu ayda havalimanlarının toplam uçak trafiğinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 143.369’a çıktığını açıklayan Bakan Arslan, Aralık ayında iç hatta uçan uçak sayısının 70 bin 803, dış hatlarda 28 bin 99, üst geçişte ise 34 bin 467 olduğunu bildirdi. Arslan, “Havalimanları yük trafiği ise Aralık ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 12,9 artışla 63 bin 103 ton, dış hatlarda yüzde 8 artışla 188 bin 844 ton, toplamda da yüzde 9,2 artışla 251 bin 948 tona ulaştı” dedi.

"ATATÜRK HAVALİMANI 2017’DE 63 MİLYON 700 BİN KİŞİ AĞIRLADI"

Arslan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın (AHL) yolcu trafiğinin 2017 yılında bir önceki yıla göre iç hatta yüzde 2, dış hatlarda ise yüzde 7 artış yaşadığını dile getirdi. Bakan Arslan, “Atatürk Havalimanı bir yılda tek başına iç hatlarda 19 milyon 450 bin, dış hatlarda ise 44 milyon 277 bin kişi olmak üzere toplam 63 milyon 727 bin kişi yolcu ağırladı. Bu durum, 29 Ekim’de 90 milyon yolcu kapasiteli olarak ilk etabını açacağımız İstanbul Yeni Havalimanı’nın açıldığı ilk yılında 70 milyonun üzerinde yolcu ağırlayacağını gösteriyor. Hatta yeni havalimanının açılması ile yeni slotlarımız açılacak ve bu sayı çok daha fazla artacak. Bu durum bile İstanbul yeni havalimanının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermekte” diye konuştu.

Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı’ndan sonra en fazla yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandığına işaret ederek, havalimanının 2017 yılında 31 milyon 385 bin yolcu ağırladığını anlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısının ise 15 milyon 846 bine yaklaştığını kaydeden Arslan, “Esenboğa Havalimanı geçtiğimiz yıl yolcu trafiğinin en fazla artış gösterdiği havalimanlarımızdan oldu ve iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda ise yüzde 33 oranında artış yakaladı” dedi