Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120398
ALTIN
161.414
DOLAR
3.7511
STERLİN
5.3307
EURO
4.6682
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Yakalanan teröristlerden çarpıcı ifadeler

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan ve yakalanan teröristler sorgularında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:56
Yakalanan teröristlerden çarpıcı ifadeler

Burseya Dağının teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı. Burseya Dağı’nda yakalanan 3 PYD’li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. Karargahta sorguları yapılan PYD’li 3 terörist, sorgulama sırasında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

BABASINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞLER

Sorguda çok çarpıcı ifadelere yer veren teröristler, YPG’ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG’lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı:

“Ben keyfimden YPG’ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘oğlun gelmezse seni öldüreceğiz’ demişler”

"BİZE ’TÜRKLER TERÖRİST, TÜRKMENLER DAHA TERÖRİST’ DEDİLER"

Yakalanan YPG’li teröristlerden biri ise, kendisine "Türkler terörist, Türkmenler daha terörist” denildiğini, YPG’nin amacını tam bilmediğini anlattı.

“ARKADAŞLAR YABANCILAR DA VAR DİYOR”

Sorgulanan diğer terörist de, "YPG’ye ailenizden birisi katılacak" diye tehdit edildiklerini söyleyerek, “Ben köyümde oturuyorum. ’Ya sen ya kız kardeşin ya baban, ailenden bir kişi YPG’ye katılacaksınız’ dediler" ifadelerini kullandı. Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Şehirleri yoğunlaştırıyoruz ve yaşanmaz hale getiriyoruz"
"Şehirleri yoğunlaştırıyoruz ve yaşanmaz hale getiriyoruz"
Furkan Vakfı geçici olarak faaliyetten men edildi
Furkan Vakfı geçici olarak faaliyetten men edildi
Demirtaş’ın iddiaları kabul edilemez bulundu
Demirtaş’ın iddiaları kabul edilemez bulundu
Anayasa Mahkemesi’nin 10 üyesi hakkında suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi’nin 10 üyesi hakkında suç duyurusu
Türkiye ile Kamerun arasında askeri işbirliği
Türkiye ile Kamerun arasında askeri işbirliği
Kılıçdaroğlu: "2019’da bu ülkeye huzur ve demokrasi vaat ediyoruz"
Kılıçdaroğlu: "2019’da bu ülkeye huzur ve demokrasi vaat ediyoruz"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim