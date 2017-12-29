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Vize krizi çözüldü, ABD vizesi başvuruları başladı

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi çözülmesinin ardından ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na vatandaşlar erken saatte gelerek vize başvurusunda bulundu.

29 Aralık 2017 Cuma 09:42
Vize krizi çözüldü, ABD vizesi başvuruları başladı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye’deki ABD ’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi. Vize için başvuran bir vatandaş , " İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak red aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi.Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Son Güncelleme: 29.12.2017 10:16
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