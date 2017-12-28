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Vali Vasip Şahin’den ’yılbaşı ve Tuzla’ açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için ciddi tedbirler alınmıştır. 37 bin polisimiz 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar” dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:49
Vali Vasip Şahin’den ’yılbaşı ve Tuzla’ açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için ciddi tedbirler alınmıştır. 37 bin polisimiz 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odasında basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Şahin, sohbet şeklinde geçen buluşmanın ardından basın mensuplarının yeni yıl önlemleri ve Tuzla’daki ‘koku’ soruşturmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Yılbaşında alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Şahin, “Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için ciddi tedbirler alınmıştır. 37 bin polisimiz 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar. Hemen kadrolarımızın tamamı görevleri başında olacak. İstanbul’da elimizden gelen tüm tedbirleri alarak vatandaşların yılbaşını geçirmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu sağlayacağız” dedi.

EĞLENCE MEKANLARINDA DURUM

Eğlence mekanlarında ekstra önlem olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Vali Şahin, “Öncelikle eğlence kulüplerinin güvenlik görevlilerini gerekli şekilde ikaz ettik. Onun dışında kolluk görevlilerimiz de kendi önlemleri alacaklar. Ve her bir mekanda insanların yılbaşını idrak etmesi için gerekli önlemleri alacaklar Olayın sadece güvenlik boyutu yok sağlık trafik tüm boyutlarıyla gerekli önlemler alınmış çalışmalar yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Yabancı kişiler için ekstra önlem olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Vali Şahin, “Önlemler herkes işçin geçerli, en üst seviyede alınmış önlemlerdir” dedi.

“KİMSENİN VATANDAŞIN SOLDUĞU HAVAYI KİRLETMEYE HAKKI YOK”

Tuzla’da yaşanan ‘koku’ soruşturmasına ilişkin de açıklamada bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Hem çevre şehircilik il müdürümüz hem belediyenin İlgili birimler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Henüz kesin tespit edilen bir şey yok. Ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Kesin sonuçlar elde edildikten sonra adli işlemler ve cezai işlemler yapılacaktır. Kimsenin vatandaşın solduğu havayı kirletmeye hakkı yok. Herkes bu konuda yasalar uymak zorundadır. Ufak tefek kar ve kazanç hırsı adına tüm vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmaya denizlerimizi kirletmeye hakkı yoktur ” dedi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 12:03
Anahtar Kelimeler:
Tuzla Son DurumTuzla Son DakikaYılbaşı Kutlamaları Istanbul
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