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"Uyum yasaları ile ilgili çalışmalar hız kazanacak"

Başbakan Binali Yıldırım, "2019’a giderken 2017 referandumuyla getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öngördüğü uyumu sağlayacak düzenlemeleri parlamentomuz en güzel şekilde gerçekleştirmiş olacaktır" dedi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:12
"Uyum yasaları ile ilgili çalışmalar hız kazanacak"

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, "Resmi ziyarette bulunmak üzere beraberimdeki heyetle birlikte ülkemizden ayrılacağım. 7 yıldan sonra Bangladeş’e Başbakan düzeyinde ilk ziyareti düzenlemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ziyaretim, Türk ve Bangladeş halkları arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, Rohingya krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulmasına vesile olacak. Büyükelçiğilimizin yeni binasının temel atma merasimine katılacağız. Dakka’daki temaslarımızdan sonra Myanmar’dan Bangladeş’e sığınan Müslümanlarla bir araya geleceğiz. Bangladeş halkı bizim kardeşimizdir, kötü gün dostumuzdur. Bangladeşlilerin Kurtuluş Savaşı’nda bize verdikleri destek hala Türk milletinin hafızasındadır. Aradan geçen süre zarfında Bangladeş’le dostluk bağlarımızı bugüne kadar devam ettirdik. Günümüzde Bangladeş dinamik yapısıyla dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bangladeş’le ekonomik iş birliğimizi artırmak için de gerekli zemini bulmaya çalışacağız. Bu ziyaret vesilesiyle daha önce başlattığımız insani yardım faaliyetlerine de devam etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

ARAKAN MÜSLÜMANLARININ DURUMU

Rohingya Müslümanlarının binlercesinin Bangladeş’e sığındığını anlatan Yıldırım, "Biz de uluslararası toplumu harekete geçirmek için yoğun diplomasi trafiği yürütürken, bir yandan da ihtiyaç sahibi Rohinga Müslümanlarına gereken insani yardımı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu ziyaretim vesilesiyle zor bir dönemden geçen Bangladeş’e elimizden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu en üst seviyede vurgulama fırsatı bulacağız. Bu ziyaret esnasında Bangladeş’le bazı anlaşmaları da imzalamış olacağız" şeklinde konuştu.

UYUM YASALARI

Başbakan Yıldırım, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. ’Uyum yasaları ile ilgili çalışmalara’ ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Uyum yasaları ile ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor. Uzun bir süreden beri biz hükümet olarak hazırlıkları sürdürüyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra zannediyorum uyum yasaları ile ilgili çalışmalar daha da hız kazanacaktır. Bu çalışmaların bir kısmının en azından 2018 Mart’ından önce yasalaşma ihtiyacı var. Bunları dikkate alarak uyum yasaları konusunda diğer partilerin tabii ki görüşleri önemli, onlara da dikkat edeceğiz. Bu şekilde 2019’a giderken 2017 referandumuyla getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öngördüğü uyumu sağlayacak düzenlemeleri parlamentomuz en güzel şekilde gerçekleştirmiş olacaktır" açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrete ilişkin soruya Yıldırım, "Türk-İş teklifini sundu. Taraflar bir araya gelecekler en uygun şekilde, tarafları Bakanlığımız bir araya getirecek. Müzakereler yapılacak. Uygun, en iyi şartlarda ne gerekiyorsa o rakam üzerinden mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde, makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, KİT personelinin kadroya alınmayacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Taşeronların elbette daimi kadroya alınmaması ile ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin" dedi.

Son Güncelleme: 18.12.2017 11:15
Anahtar Kelimeler:
Uyum Yasaları2019 Başkanlık Seçimleri2017 Referandum
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