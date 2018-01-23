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Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Afrin'de şehit oldu

TSK’nın Afrin operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın Antalya’da yaşayan acı haberi ailesine ulaştı.

23 Ocak 2018 Salı 14:45
Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Afrin'de şehit oldu

Afrin’de yürütülen operasyon sırasında bu sabah şehit olduğu haberi gelen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehadet haberi Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve Serik ilçesinde bir okulda öğretmen olan eşi Saide Usta’ya ulaştı. 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen’in evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Üsteğmen’in babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter’den yaptığı açıklamada "Vatanımızın bekası için Afrin’de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta’yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti.

Son Güncelleme: 23.01.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
şehit DüştüOğuz Kağan UstaAfrin
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