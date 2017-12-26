Tuzla’daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tuzla’da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 26.12.2017 13:46
Tuzla’da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tuzla’da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.