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Tuzla’daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tuzla’da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

26 Aralık 2017 Salı 13:29
Tuzla’daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tuzla’da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaçak kimyasal madde dökülen alan havadan görüntülendi
Kaçak kimyasal madde dökülen alan havadan görüntülendi
Tuzla'da kaçak kimyasal madde dökülen alan görüntülendi
Tuzla'da kaçak kimyasal madde dökülen alan görüntülendi
Tuzla’daki o kokunun sebebi ne çıktı?
Tuzla’daki o kokunun sebebi ne çıktı?
Son Güncelleme: 26.12.2017 13:46
Anahtar Kelimeler:
Tuzla Kimyasal KokuTuzladaki Koku
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