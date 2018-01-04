Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’deki kumpas davasının ve davadan çıkan kararın Türkiye’nin içişlerine doğrudan müdahale olduğunu, Türkiye’yi karıştırma amacı güttüğünü söyledi.

Haftalık olağan basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, davaya bakan hakimin FETÖ’cü bir kurum tarafından Türkiye’ye getirildiğini ve ağırlandığını hatırlatan Kalın, “Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Bundan daha öte bir anlamı yoktur. Zaten bu davanın Türkiye’nin iç işlerine müdahaleye, Türkiye’nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmekte” diye konuştu. Kalın, kimsenin bu tür operasyonlarla Türkiye’ye zarar veremeyeceğini de ekledi.

İRAN’DA YAŞANAN OLAYLAR

İbrahim Kalın’ın gündeminde İran’da yaşanan olaylar da vardı. İran’a yönelik bir dış müdahaleye karşı olduklarını belirten Kalın, “Bizim için İran’ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir. Birileri dışarıdan İran’ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz” dedi.

Bir soru üzerine Kalın, şu anda gündemde bir kabine değişikliğinin olmadığını da açıkladı.