Türkiye’den Irak’a 5 milyar dolarlık yardım teklifi

Kuveyt, Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Pazartesi günü başlayan konferansa 2 bine yakın yatırımcı firmalardan temsilci katıldı. Konferansta Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Bakan Çavuşoğlu, Irak’ın yeniden yapılandırılması için 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlanacağını duyurdu. Çavuşoğlu, “Komşusu, dostu ve güvenilir bir ortağı olarak Iraklı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin bu yardımı düşük faizli kredi ve yatırımlar yoluyla yapacağını söyledi.

Kuveyt ise 1 milyar dolarlık bir yardımın yanı sıra 1 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağını açıklamıştı. Katar 1 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 500 milyon, Almanya 500 milyon Euro, Suudi Arabistan ise 1.5 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulundu. Irak ise yeniden yapılanmanın 88 milyar dolara mal olacağını ifade etmişti.